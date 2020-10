L’Arménie demande à la CEDH d’appliquer une mesure provisoire contre la Turquie

Le gouvernement de la République d’Arménie a soumis dimanche une demande à la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’application de mesures provisoires contre la Turquie.

En particulier, eu égard à l’assistance diversifiée de la Turquie aux attaques azerbaïdjanaises contre la population civile et les biens de la République d’Arstakh et de la République d’Arménie en violation flagrante du droit international humanitaire et de la Convention européenne des droits de l’homme, le gouvernement de la République d’Arménie, au nom de la République d’Artsakh et en son nom propre, a soumis une demande à la Cour européenne concernant l’application de mesures provisoires prévues par l’article 39 du règlement de la Cour contre la Turquie.