Ardzroun Hovhannisyan : le moral des troupes arméniennes est au plus haut et de nombreux actes héroïques sont réalisés par nos soldats

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a donné hier soir comme tous les jours depuis l’attaque azérie sur l’Artsakh le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan. Des chiffres qui indiquent que l’Azerbaïdjan va inexorablement subir une nouvelle défaite…

Il a également illustré l’héroïsme des soldats Arméniens face à l’ennemi et le moral des troupes qui serait « au plus haut ». Ardzroun Hovhannisyan a donné l’exemple d’un officier arménien « qui a ouvert le feu malgré les tirs intensifs de l’ennemi, et même blessé, il a lutté jusqu’à l’élimination totale des ennemis qui lui faisaient face sans quitter le champ de bataille ». Il a également affirmé de de tels exemples étaient nombreux et qu’ils seront présentés aux public le temps venu.

Krikor Amirzayan