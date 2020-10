L’Artsakh ne ciblera pas les installations militaires au Talyshstan et au Lezgistan, a déclaré le président

Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a lancé un appel aux Talysh et aux Lezghiens

Chers frères et sœurs Talysh et Lezghiens !

Nous suivons de près les développements politiques internes en Azerbaïdjan, en particulier les manifestations croissantes dans les villes et villages peuplés de Talysh et Lezghiens en Azerbaïdjan, où la population boycotte l’ordre d’Aliyev de rejoindre l’armée et de lutter contre l’Artsakh et l’Arménie.

Des centaines de victimes signalées parmi la population de Lezghiens et de Talysh ont provoqué les manifestations.

Le modus operandi du clan politique azerbaïdjanais pour les utiliser comme une cible vivante et s’en débarrasser de cette manière n’a pas changé depuis des décennies.

Nous apprécions la profonde compréhension de notre cause par les peuples autochtones d’Azerbaïdjan, les Talysh et Lezghiens, ainsi que votre constante manifestation de sympathie.

Je veux m’assurer que nous soutenons la lutte légitime des peuples Talysh et Lezghiens. Nous sommes prêts à contribuer par tous les moyens possibles à l’objectif ultime de votre lutte - gagner l’indépendance.

L’Armée de défense, en signe de bonne volonté, ne ciblera pas les installations militaires adverses situées au Talyshstan et au Lezgistan.