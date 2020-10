Justin Trudeau interpellé pour agir

Dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau, d’éminents Canadiens ont fait entendre leur voix contre les hostilités militaires à grande échelle de l’Azerbaïdjan et de la Turquie contre la République d’Artsakh dans un appel au Canada pour qu’il agisse, rapporte l’ambassade d’Arménie au Canada.

Ci-dessous le texte intégral de la lettre :

Le Rt. Hon. Justin Trudeau, CP, député

Premier ministre du Canada

Cabinet du premier ministre

80, rue Wellington, Ottawa

ON, Canada, K1A 0A2

Cher Premier Ministre,

Le 27 septembre 2020, la République d’Azerbaïdjan - avec des déclarations de soutien de la Turquie - a lancé une offensive militaire à grande échelle le long de toute la ligne de contact entre la République d’Artsakh et l’Azerbaïdjan, visant les établissements civils, y compris la capitale de l’Artsakh, Stepanakert. . Il a été rapporté que la Turquie a désormais une implication militaire directe dans ce conflit et a depuis déployé des mercenaires syriens et libyens.

L’implication militaire de la Turquie dans le conflit entre la République d’Artsakh et l’Azerbaïdjan et le soutien explicite à la cause de l’Azerbaïdjan aggravent la situation et pourraient être dangereux pour la sécurité de toute la région. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, la Turquie - alliée de l’Azerbaïdjan - a rejeté les demandes de cessez-le-feu. L’accusation du président Macron selon laquelle la Turquie envoie des jihadistes syriens combattre au Haut-Karabakh est une source de grande préoccupation, avec une fois de plus des implications plus larges pour la région. Les porte-parole des médias ont reconnu que l’éclatement de cette rivalité historique pourrait élever la région en termes d’objectifs territoriaux hégémoniques de la Turquie, augmentant ainsi l’instabilité dans la région. Cela représente une menace pour la sécurité mondiale qui ne doit pas être minimisée,compte tenu des différends territoriaux en cours de la Turquie en mer Égée et des affrontements avec Chypre au sujet du pétrole et du gaz dans les eaux méditerranéennes, qui présentent les vulnérabilités existantes dans la région.

Les conséquences de cette guerre s’étendent au-delà du conflit lui-même car le nettoyage ethnique et le génocide sont une menace réelle pour les Arméniens de cette région. Les craintes de génocide et de nettoyage ethnique dans la région sont accrues en raison de l’impunité de la Turquie pour les crimes passés. Comme l’a suggéré un chercheur, Christoph H. Benedikter, « … si la guerre est autorisée par les grandes puissances de la région, elle entraînera des atrocités de masse et un possible génocide contre les Arméniens vivant au Haut-Karabach. Les informations faisant état de victimes civiles sont une source de préoccupation pour la communauté internationale. Grâce à un engagement mondialement reconnu envers le maintien et la consolidation de la paix, le Canada est dans une position unique pour condamner les attaques contre des civils et des biens de caractère civil, qui représentent des violations manifestes du droit international humanitaire.

En tant que Canadiens engagés, nous croyons que la position unique du Canada lui permet de demander à son allié de l’OTAN, la Turquie, de mettre immédiatement fin à son implication dans le conflit et d’insister pour que les parties rétablissent le cessez-le-feu et renouent avec des efforts pacifiques pour une solution négociée. Nous appelons le Canada à reconnaître les droits garantis à l’autodétermination codifiés dans l’Acte final d’Helsinki de 1975 et à tirer parti de la réputation du Canada en tant qu’artisan de la paix pour maintenir la stabilité régionale en appelant la Turquie à mettre immédiatement fin à son implication dans les combats et à encourager un retour à la paix. négociation dans le cadre du processus de Minsk.

Votre sincèrement,

Margaret Atwood, CC

Salah Bachir, CM

Atom Egoyan, C.C.

Dr. Arshavir Gundjian, C.M.

Robert Lantos, C.M.

Deepa Mehta, O.C.

Sarah Polley, O.C.

Greg Sarkissian, C.M.

Raymond C. Setlakwe, C.M.

Dr. William Schabas, O.C.

Prof. Varouj Aivazian, University of Toronto

Dr. Noubar Afeyan, Founder & CEO Flagship Pioneering, Co-Founder of The Aurora Humanitarian Initiative

Marius Alexe, President & CEO of ST Global Asset Management Inc.

Sarkis Assadourian, Former MP

Aris Babikian, Scarborough-Agincourt MPP

Dr. Ann Cavoukian, Founder and CEO, Global Privacy & Security by Design

Ingrid Connidis, (retired), Western University

Justin Connidis, lawyer (retired)

Kristine Connidis, lawyer and psychoanalyst

Dr. Nicolas Corradi, University of Ottawa

Andrew Coyne, Journalist

Mychael Danna, Academy Award®-winning Composer

Prof. Frédéric-Georges Fontaine, Université Laval

David Hamilton, Film Producer

Prof. Garry Hanan, Université de Montréal

Prof. Stephen Hanessian, Université de Montréal

Alan Heisy, Q.C. Former Chair of Toronto Police Service Board

Arsinée Khanjian, Actress and Producer

Prof. Pia Kleber, University of Toronto

Prof. Nikolay Kornienko, Université de Montréal

Prof. Georgii Nikonov, Brock University

Prof. Harvey Sheer, University of Toronto

Prof. Farhang Rajaee, Carleton University

Prof. Christian Reber, Université de Montréal

Prof.Andrew Woolford, University of Manitoba

Jacob Yerex, Artist