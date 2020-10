Un expert dit que 55 cadavres de Syriens tués en Artsakh ont été remis à des proches la nuit dernière

L’expert américaine en Syrie Elizabeth Tsurkov a déclaré que 55 cadavres de Syriens tués en Artsakh ont été remis à des proches hier soir, selon un témoin de la remise.

Elizabeth Tsurkov, qui suit depuis plusieurs jours l’évolution de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, a partagé une vidéo montrant la remise des corps.

« Le corps de Muhammad Khaled a-Shahna est arrivé d’Azerbaïdjan au passage de Hiwar Kilis reliant la Turquie aux zones sous son contrôle dans le nord de la Syrie », a-t-elle sous-titré la vidéo.

Selon Elizabeth Tsurkov, Muhammad est un ancien rebelle qui a combattu dans les rangs d’Ahrar al-Sham à Maarat al-Numan, sa ville natale.

The body of Muhammad Khaled a-Shahna arrived from Azerbaijan to the Hiwar Kilis crossing connecting Turkey to zones under its control in northern Syria. He is one of 55 corpses of Syrians killed in Azerbaijan that were handed over last night according to a witness of the handover pic.twitter.com/dHlzTJljkn

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) October 4, 2020