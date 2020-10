Le président azerbaïdjanais réclame le retrait arménien, des excuses

Bakou, 4 oct 2020 avec AFP - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a réclamé

dimanche le retrait des forces arméniennes du Nagorny Karabakh, au huitième

jour des combats opposant dans cette enclave montagneuse indépendantiste

arméniens et armée azerbaïdjanaise, et demandé des excuses à Erevan.

« Je n’ai qu’une seule condition » pour un cessez-le-feu, a déclaré M. Aliev

dans une adresse télévisée à la nation. "Les forces armées (arméniennes, ndlr)

doivent quitter nos territoires", a-t-il lancé, en demandant que le Premier

ministre arménien Nikol Pachinian « s’excuse devant le peuple azerbaïdjanais ».

"Qu’il dise +je vais retirer mes troupes des territoires occupés (...).

Qu’il dise que le Karabakh, ce n’est pas l’Arménie", a poursuivi le président

azerbaïdjanais.

Il a « finalement » réclamé que M. Pachinian définisse un « plan précis » de

retrait arménien du Nagorny Karabakh. "Dans ce cas, nous allons restaurer le

régime du cessez-le-feu", a promis M. Aliev, en insistant que l’Azerbaïdjan

était en train de rétablir « la justice historique ».

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait sécession

de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS, entraînant une guerre au début des

années 1990 qui a fait 30.000 morts. Le front y est quasiment gelé depuis

malgré des heurts réguliers.

L’offensive azerbaïdjanaise lancé le 27 septembre, a provoqué la plus grave, depuis le cessez-le-feu de 1994, faisant craindre une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.