Aliyev bloque l’information dans son propre pays

« Les combats le long de la ligne de front se poursuivent, les directions nord et sud restent les principaux points chauds » a déclaré dimanche le représentant officiel du ministère arménien de la Défense Artsrun Hovhannisyan lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que 400 soldats azerbaïdjanais avaient été tués au cours des dernières 24 heures, 700 autres blessés, 13 unités de matériel militaire, trois avions et 1 drone avaient été détruits.

Artsrun Hovhannisyan a déclaré qu’un certain nombre de fausses informations avaient été diffusées au cours de la journée au plus haut niveau - par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et sa famille.

« Nous avons vu comment ils se félicitaient d’avoir conquis Mataghis, mais aujourd’hui nous avons publié une vidéo montrant leurs troupes fuyant Mataghis sous le feu des forces arméniennes », a déclaré Artsrun Hovhannisyan.

Les mêmes fausses informations ont été diffusées à propos de Jabrail.

« Nous avons toutes les raisons de supposer qu’Aliyev est dans le blocus de l’information dans son propre pays. Le commandant en chef n’obtient pas d’informations précises sur la situation ․ Par conséquent, il est aux commandes de la situation », a déclaré Artsrun Hovhannisyan.