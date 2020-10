L’Azerbaïdjan a perdu aujourd’hui dimanche, 400 soldats, a eu 700 blessés, perdu 12 chars, 3 avions et un drone

Lors de la conférence de presse ce dimanche 4 octobre à 21 heures Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé au cours de la journée de ce dimanche 4 octobre, l’Azerbaïdjan a perdu 400 soldats et a 700 blessés lors des combats à la frontière de l’Artsakh.

L’Azerbaïdjan a également perdu 13 chars, 3 avions de chasse et 1 drone a ajouté A. Hovhannisyan.

Ardzroun Hovhannisyan a affirmé que les forces arméniennes ont neutralisé un nombre important de drones et c’est pour cela qu’ils étaient peu nombreux aujourd’hui au-dessus de l’Artsakh.

Il a également affirmé que les rueurs des azéris affirmant que Madaghis au nord et Djebraïl au sud de l’Artsakh étaient reprises par l’armée azérie sont de fausses nouvelles. Les Arméniens contrôlent toute la situation et imposent de lourdes pertes à l’ennemi.

