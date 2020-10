Les Arméniens de Toulouse réunis en soutien à l’Artsakh et à l’Arménie

C’est sans surprise et avec beaucoup d’émotions que la communauté arménienne de Toulouse s’est réunie à son tour pour soutenir ses frères et sœurs d’Artsakh et d’Arménie.

Le mercredi 30 septembre dernier suite à un appel au rassemblement lancé par l’Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées, ils étaient nombreux, plus de 150, à s’être réunis à Toulouse, Place d’Arménie, à partir de 19h pour dénoncer et condamner l’agression militaire de l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie envers l’Artsakh, terres arméniennes ancestrales.

On pouvait voir, disséminés partout, les ’’yerakouyn’’ et les pancartes sur lesquels s’inscrivaient des messages de dénonciations, de force et de soutien.

Des prises de parole en arménien ou en français se sont succédé afin de dire STOP aux violentes attaques des azéris et apporter leur soutien et leur aide aux victimes.

Armen Jeloyan, président de l’association, espère « ne plus avoir à se réunir sur cette place d’Arménie si ce n’est pour célébrer la victoire ! »

Les vice-présidents de l’Amicale se sont également exprimés avec beaucoup d’émotion. Stéphane Kojayan voit en chacun des arméniens « un soldat pas forcement avec des armes mais avec ses propres compétences » et c’est en cela que nous allons « réussir à gagner cette guerre car on va la gagner ! ».

Arménak Karagozian quant à lui a partagé son histoire familiale. « Quand on était gamin on rêvait d’une Arménie indépendante mais personne n’y croyait [...] quand en 1991, l’Arménie est devenue indépendante nous avions tous des frissons. » C’est dans ce même esprit que le peuple arménien se bat aujourd’hui pour défendre ses terres.

Le représentant de la communauté Kurde de Toulouse a pris aussi la parole pour soutenir les arméniens dans leur lutte contre l’impérialisme turc et pour dénoncer ce déchaînement de violence par l’alliance turco-azérie et en appelant à une communion internationale pour y faire face.

La représentante du mouvement pour la Paix s’est aussi exprimée pour marquer son soutien appuyé au peuple arménien, faire part de sa plus vive émotion face à ces événements tragiques et pour appeler à un retour à une Paix durable le plus rapidement possible.

Ils étaient là, toutes générations confondues, réunis autour du Khatchkar reprenant en cœur des prières, des chants, des messages de révolte et de soutien... avec le slogan « Hakhtanag » (victoire) scandé en chœur à de nombreuses reprises en plein cœur de la ville de Toulouse.

Tous comme les autres villes disposant d’une large communauté arménienne, Toulouse participe activement à l’aide pour l’Arménie. Entre collecte de médicaments, relais d’informations, dons… tous se mobilisent pour aider la mère patrie !

Chogher BASMADJIAN

