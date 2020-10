Les Arméniens appelés à se battre alors que la guerre au Karabagh se poursuit

Le Premier ministre Nikol Pachinian a félicité samedi l’armée arménienne et a exhorté son pays à l’aider à vaincre l’Azerbaïdjan alors que de féroces batailles se poursuivaient autour du Haut-Karabagh.

Pachinian a déclaré que Bakou n’avait réussi à « résoudre aucun problème stratégique » avec son offensive « sans précédent » lancée le 27 septembre.

« La victoire, et seulement la victoire, est le résultat que nous imaginons à la fin de ce combat, a déclaré Pachinian dans un discours télévisé en direct. Rien qu’aujourd’hui, l’Armée de défense d’Artsakh a mené des opérations de contre-offensive actives et obtenu des succès (...)