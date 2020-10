LETTRE OUVERTE DE NICOLAS AZNAVOUR

"Les sept derniers jours ont été difficiles, tragiques, ardus mais pleins d’espoir et de désir de vivre. Nous nous réveillons avec l’espoir que la guerre est finie et nous nous endormons avec l’espoir que ce soit le dernier jour des hostilités.

Comme mon père Charles Aznavour aimait le répéter, il était 100% arménien et 100% français. L’Arménie et son destin ont toujours été importants pour notre famille, ce qui a occasionné ma décision de rejoindre mon père dans la création de la Fondation Aznavour.

Si mon père se considérait à la fois français et arménien, j’ai encore plus d’identités qui m’ont formé. Au cours de ma vie, j’ai vécu en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, et tous ces pays, chacun à son tour, m’ont donné de l’éducation, des opportunités, de l’expérience, des amis, des membres de famille. Aujourd’hui je m’adresse aux dirigeants de ces États, ainsi qu’aux autres pays avec l’appel ferme de se tenir aux côtés d’une petite et courageuse nation qui lutte seule contre le terrorisme.

Mes ancêtres ont survécu au Génocide des Arméniens il y a 100 ans, mais aujourd’hui, la Turquie veut commettre une autre atrocité par les mains de l’Azerbaïdjan et des mercenaires terroristes.

Les agresseurs utilisent des munitions interdites et visent des civils, des enfants innocents et des journalistes. Je crois que non seulement les Arméniens mais l’humanité tout entière est en danger, c’est pourquoi les pays qui ont signé des résolutions et des conventions de paix doivent dire leur mot et arrêter le sang et la violence.

Le monde civilisé du 21e siècle accepte qu’il n’y a rien de plus important que les vies humaines, mais aujourd’hui la nation arménienne est obligée de défendre son droit d’exister sans l’aide et le soutien de ceux qui promeuvent les droits de l’homme et la paix dans le monde.

La Fondation Aznavour est aux côtés du peuple arménien. Nous avons mobilisé nos forces pour fournir de l’aide humanitaire et sommes prêts à soutenir en mesure de notre capacité.

Même si les Arméniens sont dispersés dans le monde entier, nous sommes une nation et un peuple uni et nous allons surmonter ensemble toutes les difficultés".

Nicolas Aznavour, cofondateur de la Fondation Aznavour, Président du conseil d’administration



‼️A ceux qui veulent apporter leur soutien et ne savent pas comment, veulliez consulter les points rédigés ci-dessous. Sachez bien que toute action compte et que votre soutien est indispensable pour sauver des vies.

Communiquez activement sur la situation en Artsakh à la presse et sur les réseaux sociaux, en partageant seulement les informations officielles et fiables. N’hésitez pas à suivre Artsrun Hovhannisyan et Stepanyan Stepanyan pour être au courant des nouvelles et des mises à jour.

Présentez la situation aux élus, aux gouvernements de vos pays en leur appelant d’entreprendre des mesures immédiates.

Participez aux manifestations organisées dans vos villes.

Envoyez des fonds pour aider le peuple d’Artsakh (faites vos dons sur la plateforme officielle : www.himnadram.org)