Artsakh : les actions du Fonds arménien mondial

Déclaration du Fonds arménien mondial Hayastan

Erevan, le 4 octobre 2020 :

Le 27 septembre 2020, l’Artsakh (Karabagh) a été attaqué. Sa population civile a immédiatement été visée par les forces coalisées de l’Azerbaïdjan et de la Turquie avec une intensité de tir sans précédent, l’emploi d’un armement sophistiqué, notamment des missiles de longue portée, et des mercenaires jihadistes. Des drones ont attaqué l’Arménie elle-même ; l’un d’eux a été détruit dans le Kotayk, à 15 km d’Erevan. Nous sommes en guerre pour notre survie et la défense de notre dernier rempart.

Suite à ces attaques non provoquées, à la demande conjointe des gouvernements d’Arménie et d’Artsakh, le Fonds Arménien Mondial « Hayastan », a lancé la campagne de collecte de dons « Tous pour l’Artsakh : soutien au peuple de l’Artsakh » qui a collecté à ce jour plus de 21,7 millions de dollars provenant de centaines de milliers de donateurs de 31 pays différents, y compris des non arméniens. La vague de solidarité et d’unité à travers le monde a montré un esprit et une volonté unanimes de protéger avec fierté l’Artsakh et l’Arménie. Les Arméniens du monde entier ont compris que ce combat est celui de notre survie, la sauvegarde de notre Terre ancestrale, notre droit à l’existence !

Des milliers de soldats ainsi que des centaines de civils ont été blessés et des centaines d’autres ont péri héroïquement pour défendre nos vies et notre terre. La population de l’Arménie dans son intégralité est mobilisée pour aider nos soldats, sur la ligne de front, ainsi que nos frères et sœurs de l’Artsakh, en leur fournissant nourriture, vêtements, médicaments, … Dans ces circonstances et depuis les premières heures du 27 septembre, le Fonds Arménien a travaillé avec ses partenaires locaux et internationaux pour fournir des besoins de première nécessité et a coordonné une logistique à grande échelle pour soutenir les populations soumises à l’agression turco-azérie. Voici une liste sélective de ses premières actions :

Fourniture d’équipements médicaux et autres aux personnels de santé d’Arménie et d’Artsakh

Coordination logistique et financement des vols depuis l’Europe pour des besoins d’urgence

Soutien humanitaire direct à nos Forces Armées et coordination des organisations locales et internationales travaillant dans ce même objectif

Achat et fourniture de véhicules et de carburant

Transport de civils déplacés de l’Artsakh

Achat et fourniture de stations de recharge en énergie solaire

Achat et fourniture de matériel informatique et de télécommunication.

La mobilisation mondiale des Arméniens est sans précédent. Il est impératif qu’elle se poursuive pour soutenir les efforts visant à assurer la survie de l’Artsakh et, au-delà, du peuple arménien.

Nous appelons tous les Arméniens et leurs amis, partisans de la paix dans le monde, à donner avec générosité au Fonds Arménien (https://dons.fondsarmenien.org/artsakh) pour nous aider à poursuivre notre mission de soutien à l’Artsakh et à sa population.