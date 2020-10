L’intervention imprudente d’Erdogan alimente les combats en Azerbaïdjan et en Arménie

Editorial de la rédaction du Washington Post

L’effondrement de l’Union soviétique a déclenché une série de guerres frontalières en Eurasie, dont la plus sanglante s’est concentrée sur le Haut-Karabakh, une enclave montagneuse à population arménienne à l’intérieur de l’Azerbaïdjan. Après que les forces arméniennes ont chassé les Azéris de la région et capturé les territoires adjacents, un cessez-le-feu en 1994 a créé l’un de ces « conflits gelés » qui hantent l’espace post-soviétique. La semaine dernière, après des années de calme, les combats ont de nouveau éclaté, avec le potentiel explosif de renouveler le carnage qui a tué des dizaines de milliers de personnes, perturbé l’approvisionnement énergétique européen et impliqué les puissances voisines.

Comme toujours, il y a des versions contradictoires sur qui a commencé le conflit. Mais ce qui semble clair, c’est que le dirigeant autocratique de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a lancé une offensive pour regagner les territoires que son pays avait perdus dans les années 1990 - et qu’il le fait avec le soutien direct de la Turquie. C’est un pari imprudent qui reflète à la fois l’influence décroissante des États-Unis dirigée par le président Trump et les ambitions croissantes de son ancien ami Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant autocratique de la Turquie.

La Turquie était autrefois un allié fiable de l’OTAN, aligné sur les priorités stratégiques de l’Occident. Mais au cours des dernières années, M. Erdogan a de plus en plus cherché à faire de sa nation une puissance géopolitique à part entière, alors même qu’il avait démantelé sa démocratie. Au cours des derniers mois, Ankara a fourni du matériel et des combattants à un camp de la guerre civile libyenne ; a risqué la guerre avec la Grèce sur les eaux contestées de la Méditerranée orientale ; et est intervenu pour bloquer une tentative du gouvernement syrien de reprendre la province du nord d’Idlib.

Aujourd’hui, M. Erdogan offre un soutien sans réserve à l’offensive azérie, tout en exigeant que l’Arménie se retire du Haut-Karabakh. Selon la France et la Russie, ainsi que selon des rapports indépendants d’organes de presse, la Turquie a transporté des centaines de mercenaires syriens sur le champ de bataille et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré au journaliste du Washington Post, David Ignati, qu’un F-16 turc a abattu mardi un avion de guerre arménien. Les dénégations de la Turquie ne sont pas convaincantes.

Avec cette initiative, M. Erdogan se retrouve en désaccord avec la Russie, qui possède une base militaire en Arménie et s’engage à la défendre contre l’agression. Lui et M. Aliyev ont jusqu’à présent ignoré les appels à un cessez-le-feu de la Russie, de la France et des États-Unis, y compris une déclaration conjointe de leurs présidents jeudi. Ces trois pays ont parrainé des pourparlers de paix Arménie-Azerbaïdjan pendant des années, mais M. Aliyev a déclaré mardi que « tout processus de négociation est hors de question » en raison de ce qu’il a qualifié de demandes inacceptables de l’Arménie.

On ne sait pas jusqu’où ira la Russie pour arrêter l’offensive turco-azérie ; M. Pashinyan a été élu démocratiquement en 2018 après un soulèvement populaire, et n’est donc pas le favori de Vladimir Poutine. Mais il est dans l’intérêt des États-Unis d’arrêter les combats et de reprendre les négociations. Cela exigera de maîtriser MM. Aliyev et Erdogan et leurs ambitions exagérées. M. Trump, qui a été un admirateur ouvert de l’homme fort turc, devrait lui dire de se retirer.

