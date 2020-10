François Hollande pour l’Arménie à Alfortville

Une foule inhabituelle, environ 1500 personnes, s’est rassemblée ce dimanche 4 octobre à 11h00 à l’appel de Luc Carvounas, maire d’Alfortville, pour exprimer son soutien à l’Arménie et à l’Artsakh. Le rassemblement qui s’est déroulé devant la mairie, pavoisée aux couleurs de l’Arstakh, de l’Arménie et de la France a réuni une foule vibrante. Après un morceau de duduk joué par Rostom Khatchikian, des personnalités ont pris la parole : Luc Carvounas, Isabelle Santiago, députée du Val de Marne, Audrey Pulvar au nom d’Anne Hidalgo, Hasmig Tolmadjian , ambassadeur d’Arménie, Hovannès Guévorkian, représentant de la république d’Artsakh en France, Mourad Papazian, co-président du CCAF et François Hollande, ex président de la République Française. Un texte de soutien de Christian Favier Président du Conseil départemental du Val-De-Marne a été lu par Isabelle Santiago. On notait aussi la présence de Rachid Temal, sénateur du Val d’Oise, et de Laurent Cathala, maire de Créteil.

Après Luc Carvounas, qui a revendiqué et assumé la charte d’amitié avec l’Artsakh ; Mourad Papazian a interpellé nos dirigeants et leur a demandé de ne plus nous payer de mot et d’intervenir militairement. Quant à François Hollande il a souligné qu’il s’exprimait en tant qu’ancien président et qu’à ce titre il avait pesé chaque mot de son discours. Après avoir rappelé son action en faveur de la pénalisation du génocide, il a déclaré « Nous sommes devant une guerre, une vraie guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan, elle n’a pu être engagée et poursuivie qu’avec l’appui, le soutien et l’intervention de la Turquie, qui fournit armes, matériel et supplétifs. Ces combattants syriens, libyens ont transité par la Turquie ». Il a fait part de son inquiétude en soulignant que « cette guerre peut dégénérer dans l’ensemble de la région ». François Hollande a rappelé qu’il avait réunis, en son temps, à Paris les présidents arménien et azéri en vue d’un accord de paix et alors qu’un accord était proche, la Turquie et la Russie en avaient empêché la finalisation pour conserver leur influence. C’est pourquoi ajoute-t-il le rôle de la France, avec le groupe de Minsk « est d’imposer un cessez-le-feu, d’obtenir de la Turquie la fin de son intervention et de prendre des sanctions internationales en cas de manquement ». Idem pour le Conseil de Sécurité qui devrait voter une résolution contraignante pour imposer un cessez-le-feu. Le Président s’est enfin interrogé sur la présence de la Turquie au sein de l’Otan et a notamment dénoncé son implication dans les bombardements de civils. « Le temps d’une clarification est venu, elle doit venir de l’Europe et aucun chantage ne peut être exercé sur l’Europe,…, la Turquie du président Erdogan veut savoir jusqu’où elle peut aller, elle nous teste un peu partout. Et bien je vous le dis ! si vous êtes là, si vous, si nous sommes là nous aussi, la Turquie d’Erdogan n’ira pas plus loin ! ». Le rassemblement s’est terminé par une chanson patriotique interprétée par Yerso.