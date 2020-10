Vidéo qui prouve que l’Azerbaidjan utilise des armes à sous-munitions

Une arme à sous-munitions, également appelée bombe à sous-munitions (BASM), ou roquette à sous-munitions, est un conteneur transportant de nombreux autres projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites « sous-munitions ». Cette munition « anti-matériel » ou « anti-personnel » permet de traiter des surfaces étendues en demandant moins de munitions que les munitions classiques.

Dashcam video of #Stepanakert under #Azerbaijan fire. Area turns into mess in seconds.

According to Azeri officials, this shelling is ok, shelling civilians is ok - any ethnic #Armenia|n is a target.

Via @AmAysor#AzerbaijanWarCrimes pic.twitter.com/fQ3n5uBicm

— ∎∎∎∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎ (@517design) October 4, 2020