Ilham Aliyev a adressé un message à Recep Tayyip Erdogan

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé aujourd’hui un message au président turc Recep Tayyip Erdogan dans lequel il affirme que le « 27 septembre, l’Arménie a eu recours à une nouvelle provocation militaire contre l’Azerbaïdjan. Les forces armées arméniennes ont tiré sur nos localités, ainsi que sur nos positions militaires, en utilisant diverses armes, y compris l’artillerie lourde, de plusieurs directions ».

Ilham Aliyev affrirme que les dirigeants arméniens ont rendu le processus de négociation « insensé par des déclarations telles que »Le Haut-Karabagh, c’est l’Arménie« ».

« Vos déclarations très ouvertes et dures sur ce sujet ont montré une fois de plus que l’Azerbaïdjan n’est pas seul à défendre sa juste cause. Les chefs des organismes gouvernementaux turcs compétents, les membres du parlement et les membres du public ont également exprimé une position ferme et sans équivoque concernant cette question. En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous remercie ainsi que le peuple turc frère pour ce soutien » indique Ilham Aliyev.

« Le Conseil turc, dont nous sommes membres, a adopté une déclaration le 28 septembre sur l’importance de régler le plus rapidement possible le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues de le République d’Azerbaïdjan », écrit le président Ilham Aliyev, exprimant également sa gratitude au président Recep Tayyip Erdogan pour cette déclaration.

Le président de l’Azerbaïdjan a souhaité une bonne santé et plein succès au président de la Turquie, ainsi que la paix et la prospérité au peuple turc frère .