Le président Arayik Harutyunyan désigne 5 nouveaux Héros de l’Artsakh des militaires qui ont réalisé des exploits su le champ de bataille

Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh vient de nommer aujourd’hui 5 militaires Arméniens au rang de « Héros de l’Artsakh » le titre suprême de la République de l’Artsakh. L’un des ces 5 héros est nommé à titre posthume.

« Je vais continuer à encourager en priorité nos soldats et officiers du front. Aujourd’hui sur mon ordre 5 soldats supplémentaires ont reçu le tire de Héros de l’Artsakh. David Grigoryan a le 27 septembre sur la zone de Karakhambeli-Fizouli détruit 15 chars et 1 unité de tirs. Il continue de servir notre patrie en étant en première ligne. Le titre de Héros de l’Artsakh est également décerné à Edgar Markosyan qui a détruit 10 chars ennemis en direction de Talishe dans sa zone qui lui était confiée. Le suivant est Yura Alaverdyan qui a sur la zone Karakhambeli-Fizouli détruit 9 chars et 1 véhicule militaire. Le capitaine Karan Shakaryan est également Héros de l’Artsakh. Il a organisé de nombreuses attaques de chars en effectuant de lourdes pertes chez l’ennemi » dit Arayik Harutyunyan. David Ghazaryan est également désigné Héros de l’Artsakh à titre posthume. Il aurait sur le champ de bataille réalisé le concept d’« aucun pas en arrière » en avançant héroïquement vers l’ennemi. Le 2 octobre le commandant légendaire Karen Djalavyan avait également bénéficié le titre de Héros de l’Artsakh.

« Je suis fier de nos soldats » a affirmé Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan