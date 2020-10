L’Armée de Défense de l’Artsakh montre une colonne de chars et véhicules militaires azéris détruits sur la route menant à Madaghis

Le président azéri Ilham Aliev affirme que le village de Madaghis au nord-est de l’Artsakh est sous le contrôle des forces de l’Azerbaïdjan. Le ministère arménien de la Défense de l’Artsakh vient de publier une vidéo qui montre une colonne de blindés et véhicules militaires azéris détruit par les forces arméniennes sur la route qui mène à Madaghis.

« Sur toute la frontière de l’Artsakh et de l’Azerbaïdjan les opérations militaires continuent. Des combats intenses se poursuivent au nord et au sud de l’Artsakh. L’ennemi tente sans cesse de porter des attaques qui sont mises en échec par les forces de l’Armée arménienne de Défense qui lutte avec détermination » indique le ministère de la Défense de l’Artsakh. Et de confirmer que les affirmations de l’Azerbaïdjan au sujet de la prise du village de Madaghis sont fausses.