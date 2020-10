Istanbul, 4 oct 2020 (AFP) - La Turquie a condamné dimanche les attaques

« arméniennes » contre la deuxième ville d’Azerbaïdjan, Gandja, affirmant

qu’elles « ciblaient des civils », alors que les combats s’intensifient au

Nagorny Karabakh.

"Les attaques arméniennes qui prennent pour cible aujourd’hui des civils à

Gandja constituent un nouvel exemple du fait que la stratégie arménienne ne

respecte pas la loi. Nous condamnons ces attaques", a affirmé le ministère

turc des Affaires étrangères, dans un communiqué.

La Turquie soutient l’armée azerbaïdjanaise dans les affrontements

sanglants qui l’opposent depuis près d’une semaine dans la région du Nagorny

Karabakh aux séparatistes arméniens.

Les échanges de tir d’artillerie entre les forces séparatistes arméniennes

et l’armée azerbaïdjanaise se sont intensifiés dimanche

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que Gandja (330.000

habitants, dans l’ouest du pays) était « sous le feu des forces arméniennes ».

Bakou a accusé l’Arménie de procéder aux tirs, ce que Erevan dément.

La présidence du Karabakh a revendiqué ces frappes et affirmé qu’un

aéroport militaire avait été « détruit ».

Le ministère turc des Affaires étrangères a accusé les forces arméniennes

de "violer tous les principes humanitaires et d’attaquer des zones peuplées de

civils, en dehors de la zone des combats« . »Ces attaques montrent (...) que l’Arménie n’hésitera pas à commettre des

crimes contre l’humanité pour pouvoir continuer son occupation illégale" du

Nagorny Karabakh, a-t-il ajouté.