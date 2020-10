Davit Tonoyan répond aux accusations de Bakou

Aussitôt après l’attaque arménienne contre aéroport de Gandja, d’où les azéris envoient depuis 48 heures des tirs violents en direction de la capitale Stepanakert en causant des blessés et de graves dégâts matériels, le ministre de la défense azéri s’est empressé à accuser Erevan, en affirmant que ces tirs venaient en provenance de la république d’Arménie, et que ce faisant l’Arménie élargissait la zone du conflit. Le ministère de la défense de l’Arménie, a immédiatement démenti cette information.

Ce matin, répondant à un journaliste Zinouj media, le ministre arménien de la défense, Tonoyan, a rappelé au ministre azéri qu’ils avaient eux-mêmes déjà élargi la zone de conflit par leurs attaques dans la région de Vartenis à l’aide de drones et d’artillerie lourde. « Aucune attaque à distance n’a été lancée à partir de la république d’Arménie, pour l’instant. Si la direction politique et militaire de l’Azerbaïdjan considère que Stepanakert, Hadrout, Martakert et Martouni sont des lieux où il est permis de mener des opérations militaires, les divisions habiles et professionnelles de notre armée d’Artsakh, répliquent très sévèrement et les conséquences pour l’Azerbaïdjan seront effroyables », a déclaré Davit Tonoyan.