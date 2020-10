Le président de l’Artsakh a demandé l’arrêt des bombardements arméniens sur les cibles militaires de Gandja (Azerbaïdjan) afin de ne pas nuire aux civils

Dans une déclaration télévisée en fin de matinée Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a affirmé qu’il avait demandé l’arrêt des bombardements sur les cibles militaires à Gandja (Azerbaïdjan) afin de ne pas faire de victimes civiles. « A ma demande les Forces arméniennes de Défense ont visé par plusieurs tirs des objectifs militaires de Gandja afin de mettre hors d’état leur nuisance. » dit Arayik Harutyunyan qui a ensuite demandé l’arrêt des bombardements sur Gandja afin de ne pas faire de victimes civiles dans les rangs azéris. « Si l’ennemi de son côté ne fait pas le même geste en arrêtant de bombarder la population civile arménienne, nous continuerons par des frappes encore plus fortes sur l’armée ennemi et le front » dit le président de l’Artsakh et de conclure « Nous sommes déterminés à mener nos opérations jusqu’au bout ! Arrêtez pendant qu’il en est temps ! ».

Krikor Amirzayan