Alfortville en soutien à l’Artsakh

A l’appel de Luc Carnouvas, plusieurs personnalités se succèdent à la Tribune, devant la Mairie d’Alfortville, en présence de François Hollande, en soutien à l’Artsakh et à l’Arménie. Mourad Papazian dans un discours magistral, emprunt de colère, à rappelé que les jeunes arméniens avaient tous 20 ans en 1990 et ont aujourd’hui 20 ans pour défendre la patrie. Selon lui la situation est difficile sur le terrain. « En 1915 et en 2020 il n’y a pas de différence » a-t-il martelé, ajoutant qu’il « n’y a plus d’autre solution que l’intervention militaire sur place. »

Hovannès Guévorkian, représentant en France de l’Artsakh , dira « nous voulons rester dans la légalité. Nous avons le droit à l’existence et notre droit à l’autodétermination ». Et nous allons résister.

L’ambassadrice d’Arménie en France, Hasmik Tolmadjian : « Il s’agit d’une guerre inégale et de deux états en haine contre les Arméniens. Il s’agit, comme en 1915 de la survie de notre peuple. » « Je tiens à remercier la France pour son soutien. » Elle s’est dit honorée par la présence de François Hollande.« La voix de la France est extrêmemnt forte », a-t-elle ajouté.

Pour François Hollande, Alfortville est un symbole. Il a rappelé les avancées sous sa présidence. « Ce qui se passe en Arménie, ça ne concerne pas que l’Arménie, mais le monde entier. Nous sommes devant une vraie guerre, déclenchée par l’Azerbaïdjan avec le soutien militaire de la Turquie et ses supplétifs. » Une étape a été franchie.