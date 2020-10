Les forces de arméniennes de Défense bombardent les cibles militaires des villes d’Azerbaïdjan

L’Armée de Défense de l’Artsakh cible uniquement les sites militaires de l’ennemi a indiqué ce matin le ministère arménien de la Défense par la voix de son représentant Ardzroun Hovhannisyan.

« Oui, l’Armée de Défense arménienne cible les objectifs militaires placées dans des grandes villes de l’Azerbaïdjan » a indiqué Ardzoun Hovhannisyan.

A noter que les troupes de l’Azerbaïdjan qui tentaient de percer les lignes arméniennes de Défense subissent des échecs successifs face à l’héroïsme des soldats Arméniens. Face à cette défaite annoncée de l’Azerbaïdjan, cette dernière bombarde la population civile de Stepenakert et autres villes de l’Artsakh. La différence morale entre l’armée arménienne qui cible des objectifs militaires et l’armée azérie qui attaque les civiles est la preuve flagrante que les Arméniens de l’Artsakh ne pourront jamais plus vivre sous le joug assassin des turco-azéris. Car la Turquie est bien sur place par ses militaires et instructeurs…ainsi que ses armes.

Krikor Amirzayan