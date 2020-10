Les maires ruraux de France aux côtés des élus Arméniens

Les membres de l’association des Maires ruraux de France qui, dans le cadre d’échanges de pratiques sur l’exercice du mandat d’élus se sont rendus à plusieurs reprises en Arménie et ont accueilli leurs homologues en France, expriment leur très vive inquiétude quant à la situation actuelle à laquelle l’Arménie et le Haut-Karabakh sont confrontés.

L’association des maires ruraux de France exprime sans aucune réserve son soutien et sa solidarité avec leurs homologues et la population des villages arméniens lourdement agressés.

Compte tenu des risques objectifs d’extension du conflit dans la région, nous appelons l’Union Européenne et les Pays influents à agir en responsabilité et sans délai pour que cessent les combats.

Les membres de la Commission d’échanges

Vanik BERBERIAN, maire de Gargilesse-Dampierre (Indre), président de l’AMRF

Bruno BETHENOD, maire de Arceau (Cote d’Or)

Marie-Jeanne BEGUET, conseillère à Civrieux (Ain), vice-présidente des maires ruraux de France

John BILLARD, maire de Le Favril (Eure-et-Loir), vice-président de l’AMRF

Christophe BEDROSSIAN, maire de Autrac (Haute-Loire)

Laurance BUSSIERE, maire de Daubeuf la campagne (Eure)

Michel VARTANIAN, maire de Chamaloc (Drôme)

Claire CARRERE-GODEBOUT de Graveron-Semerville (Eure)

Lionel ARMAGHANIAN, maire de Beauregard-de-Terrasson (Dordogne)

Andrée RABILLOUD, maire de St Agnin sur Bion (Isère)

Cédric SZABO, Directeur de l’AMRF

et les membres du Conseil d’Administration de l’AMRF