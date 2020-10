De nouvelles frappes visent Stepanakert, capitale du Karabakh

Stepanaker 4 oct 2020 avec AFP - Des nouvelles frappes,

suivies d’explosions ont secoué dimanche la principale ville de la région

indépendantiste du Karabakh, en proie à un conflit entre séparatistes

arméniens et forces azerbaïdjanaises, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les sirènes d’alertes ont retenti vers 09H30 (05H30 GMT) dans la ville,

juste avant que les explosions ne se multiplient.

Le ministère des Affaires étrangères de la république auto-proclamée, a

indiqué qu’il s’agissait de « tirs de roquettes », selon l’agence russe Interfax.

Ces derniers jours, la ville a essuyé de nombreux bombardements de ce type,

forçant la population à se terrer dans les caves et les abris. Depuis la nuit

de samedi à dimanche, Stepanakert est privée d’électricité.

Selon le ministère locales des Affaires étrangères, les forces

azerbaïdjanaises ont « visé le bâtiment du réseau électrique » la nuit passée.

En centre-ville, les destructions restaient cependant limitées, a constaté

une équipe de l’AFP avant que les frappes ne reprennent dimanche matin.

De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a affirmé que les

"forces arméniennes tirent des roquettes sur les villes de Terter et Horadiz,

dans la région de Fizouli depuis Khankendi", le nom azerbaïdjanais de

Stepanakert

"L’armée azerbaïdjanaise a pris les mesures de rétorsions adéquate contre

l’ennemi", a-t-il indiqué.

