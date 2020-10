Stepanakert avec AFP - Les combats opposant

Arméniens et Azerbaïdjanais se sont intensifiés samedi sur la majeure partie

du front au Nagorny Karabakh, l’Arménie reconnaissant de lourdes pertes chez

les indépendantistes.

L’Arménie fait face « au moment peut-être le plus décisif de son histoire »,

a déclaré samedi, dans une allocution télévisée, son Premier ministre Nikol

Pachinian, évoquant le conflit au Nagorny Karabakh, où des combattants

soutenus par Erevan affrontent les soldats azerbaïdjanais.

Une « prière nationale pour le Nagorny Karabakh et ses défenseurs » a eu lieu

dans la soirée dans toutes les églises d’Arménie et de sa diaspora.

Au septième jour des hostilités dans cette région que l’Azerbaïdjan cherche

à reconquérir, le ministère arménien de la Défense a assuré que les troupes

indépendantistes avaient repoussé une attaque massive.

Les combattants du Nagorny Karabakh "ont détruit un gros regroupement

militaire", a annoncé une porte-parole militaire arménienne, Chouchan

Stepanian.

Mais Erevan a aussi officialisé la mort de 51 soldats supplémentaires de

l’armée du Nagorny Karabakh, portant le bilan officiel des affrontements à

plus de 240 morts.

En outre, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), au

moins 64 combattants syriens proturcs ont été tués dans ce territoire depuis

le début des combats. Cette ONG affirme que 1.200 Syriens qui avaient lutté

contre le régime de Bachar al-Assad ont été envoyés par la Turquie se battre

aux côtés des forces azerbaïdjanaises contre les indépendantistes du Nagorny

Karabakh.

Pour sa part, l’Azerbaïdjan a annoncé avoir reconquis le village de

Madaguiz, ce qui lui permet de contrôler la route reliant l’Arménie au

Karabakh.

Stepanakert, la capitale de ce territoire indépendantiste survolée

régulièrement par les drones azerbaïdjanais et visée vendredi par des tirs

d’artillerie lourde - une première -, a connu de nouvelles explosions samedi.

Et les sirènes des ambulances se dirigeant vers Stepanakert résonnaient

dans la soirée dans les montagnes caucasiennes, selon un journaliste de l’AFP.

En Arménie, sur la route menant d’Erevan à Goris, une localité limitrophe

du Nagorny Karabakh, des volontaires, simples citoyens au volant de leur

véhicule, allaient en direction de la zone des combats pour évacuer vers la

capitale arménienne des familles chassées par les bombardements.

- « La dernière bataille » -

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait sécession

de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS, entraînant une guerre au début des

années 1990 qui a fait 30.000 morts. Le front est quasiment gelé depuis malgré

des heurts réguliers.

Pour le président du territoire indépendantiste, Arayik Haroutiounian, qui a

annoncé samedi son départ sur le front pour se battre avec ses troupes, la

« dernière bataille » pour le Nagorny Karabakh a commencé.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a insisté quant à lui sur le

retrait des forces arméniennes des « territoires occupés ».

"Nous allons reprendre nos territoires, c’est notre droit légitime et notre

objectif historique", a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne de

télévision Al Jazeera.

Depuis le début des hostilités le 27 septembre, des bilans partiels

communiqués font état de 242 morts : 209 soldats du Karabakh, 14 civils

arméniens, et 19 civils azerbaïdjanais, Bakou ne communiquant pas ses pertes

militaires.

Le bilan pourrait être bien plus lourd, Erevan assurant que 3.000 soldats

azerbaïdjanais sont morts et Bakou disant avoir tué 2.300 militaires

arméniens.

- Soutien du « peuple frère turc » -

Les deux camps ont largement ignoré les appels de la communauté

internationale à faire taire les armes. La Russie, les Etats-Unis et la

France, les trois pays impliqués dans la médiation sur ce conflit sous l’égide

de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ont

aussi réclamé un cessez-le-feu, sans succès.

Pays voisin de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, l’Iran a mis en garde samedi

contre toute « intrusion » sur son territoire, après que des villages iraniens

le long de la frontière ont été frappés par des tirs de mortier.

Un autre sujet d’inquiétude est le déploiement de combattants pro-turcs en

provenance de Syrie en soutien des troupes azerbaïdjanaises. Ankara est un

allié indéfectible de Bakou et le président turc, Recep Tayyip Erdogan,

insiste lui aussi sur le départ des troupes arméniennes du Nagorny Karabakh.

Samedi, Ilham Aliev a remercié M. Erdogan et le « peuple frère turc » pour

leur « soutien », dans une lettre rendue publique par la présidence

azerbaïdjanaise.

Bakou assure cependant qu’aucun militaire étranger ne se bat aux côtés de

ses troupes. « L’Azerbaïdjan n’en a pas besoin », a affirmé samedi un

vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Fariz Rzayev à l’agence

de presse russe TASS.

Le président français Emmanuel Macron avait affirmé précédemment que 300

combattants « jihadistes » avaient quitté la Syrie pour rejoindre l’Azerbaïdjan.