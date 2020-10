Mises à jour d’Artsakh : de féroces batailles se poursuivent alors que l’Azerbaïdjan lance une offensive à grande échelle

Samedi, alors que de féroces batailles se poursuivent sur toute la longueur de la ligne de contact Artsakh-Azerbaïdjan, le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a annoncé qu’il se dirigeait vers les lignes de front avec les forces spéciales. Il a déclaré que la nation et la patrie arméniennes étaient menacées et a appelé les Arméniens du monde entier à s’unir et à défendre notre « droit inaliénable de vivre sur notre propre terre ».

Alors que la nouvelle d’une offensive à grande échelle des forces azerbaïdjanaises dans le nord et le sud de l’Artsakh commençait à arriver et que la capitale Stepanakert était à nouveau bombardée, le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a publié un communiqué appelant à la reconnaissance internationale de la République d ’ Artsakh. Selon le communiqué, ce serait « le seul mécanisme opérationnel pour restaurer la paix et la sécurité dans la région ».

Le Ministère arménien des affaires étrangères a également publié une déclaration ferme indiquant que les dirigeants politico-militaires de l’Azerbaïdjan paieraient le prix fort pour avoir commis des crimes graves contre les Arméniens d’Artsakh, pour avoir importé des terroristes dans la région et pour avoir porté atteinte à la sécurité régionale.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est adressé à la nation plus tard dans la journée : « Nous vivons à un stade des plus fatidiques. L’objectif poursuivi par les bandits azerbaïdjanais-turcs n’est pas de résoudre un problème militaire ou militaro-politique. Ils ne sont pas ici pour parler du Karabakh ou de la question du Karabakh. Ils ne sont pas venus avec l’objectif de capturer des territoires, des villages, des villes. Leur objectif est le peuple arménien. Leur objectif est de poursuivre leur politique génocidaire. Et ils ont mis devant eux la question de la poursuite du génocide arménien aujourd’hui. Mais ici aujourd’hui, je veux dire que l’Arménien, le citoyen de la République d’Arménie, le citoyen de la République d’Artsakh ne sont pas des voyageurs sur la route de Der Zor".

La situation reste tendue alors que nous publions ce briefing, Stepanakert est à nouveau bombardé.

Voici un récapitulatif de la journée :

Le président de l’Artsakh part pour les lignes de front avec les forces spéciales

8h30 : Selon Artsrun Hovhannisyan, il y a eu des batailles féroces le long de la ligne de front la nuit dernière. Il a dit que l’adversaire avait amené de nouvelles forces dans la bataille et que la partie arménienne « résiste héroïquement ».

Le président d’Artsakh Arayik Harutyunyan est parti en première ligne avec les forces spéciales. Il a tweeté que la nation et la patrie arméniennes sont menacées et a appelé les Arméniens du monde entier à s’unir et à défendre notre « droit inaliénable de vivre sur notre propre terre ».

De féroces batailles se déroulent

8h42 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, déclare que des batailles féroces et implacables se poursuivent dans les sections nord et sud de la ligne de front en Artsakh : « L’adversaire a accumulé de grandes forces sur ces positions et est passé à l’offensive. Les unités arméniennes retiennent leur avance, causant de lourdes pertes".

L’ambassade américaine émet une alerte de sécurité

9 h : L’ambassade des États-Unis en Arménie émet une alerte de sécurité exhortant les citoyens américains à éviter les voyages non essentiels dans le pays. « L’ambassade des États-Unis en Arménie continue également d’exhorter les citoyens américains à éviter de voyager au sud d’Erevan, à l’est du lac Sevan et à l’est des autoroutes M4 et M16 au nord du parc national de Dilijan et jusqu’à la frontière avec la Géorgie dans la province de Tavush. Ne vous rendez pas dans la région du Haut-Karabakh. » La veille de l’offensive azerbaïdjanaise sur l’Artsakh le 27 septembre, l’ambassade américaine a lancé un avertissement similaire.

Stepanakert subit de violents bombardements

11h40 : Le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh a tweeté en disant que la capitale Stepanakert est sous de violents bombardements. Roubina Margossian d’EVN Report qui est à Stepanakert dit qu’ils sont maintenant dans des bunkers.

11 h 55 : Le président géorgien Salomé Zourabichvili a appelé les deux parties à reprendre le dialogue, qu’elle est prête à organiser des pourparlers à Tbilissi et a également lancé un appel aux membres de l’UE en disant : « Si le partenariat signifie quelque chose, je vous exhorte à intervenir immédiatement . » Elle a déclaré que la Géorgie n’avait fourni de couloir pour transporter des armes vers aucune des parties.

12h12 : Artsrun Hovhannisyan / Ministère de la Défense, a déclaré que l’Azerbaïdjan utilise des missiles balistiques à longue portée en direction de ces colonies civiles qui peuvent également entraîner une catastrophe environnementale.

12h19 : Selon l’Infocentre d’Artsakh, le lieutenant-colonel Suren Sarumyan a annoncé que des opérations militaires intensives sont en cours en ce moment. L’adversaire a des pertes de personnel et d’équipement. Ils visent également les colonies civiles derrière les forces de première ligne, y compris Stepanakert.

Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh demande la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh

12 h 40 : le ministère des Affaires étrangères d’Artsakh a publié une déclaration sur la reconnaissance de l’indépendance de la République d’Artsakh.

À partir du 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises, avec l’aide de la Turquie et de groupes terroristes du Moyen-Orient, ont lancé une guerre d’agression contre la République d’Artsakh.

L’offensive à grande échelle de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh s’accompagne de violations flagrantes des normes du droit international humanitaire ainsi que des normes et lois appliquées pendant les conflits armés. En particulier, les groupes armés azerbaïdjanais et turcs bombardent délibérément les villes, les villages et les infrastructures civiles de l’Artsakh afin de terroriser et d’exterminer la population civile. En raison de leurs actes criminels, il y a de nombreuses victimes parmi la population civile.

Nous nous félicitons des efforts des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et de la communauté internationale en général pour mettre immédiatement fin à l’agression militaire de l’Azerbaïdjan et réduire les tensions. Dans le même temps, nous notons que toutes les demandes et tous les appels de la communauté internationale sont manifestement ignorés par l’alliance tripartite de la Turquie, de l’Azerbaïdjan et des organisations terroristes.

Nous appelons la communauté internationale à reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh afin de garantir le droit à la vie et au développement pacifique des citoyens de l’Artsakh. Dans la situation actuelle, la reconnaissance internationale de l’Artsakh est le seul mécanisme opérationnel pour restaurer la paix et la sécurité dans la région.

13h20 : Artsrun Hovhannisyan a écrit sur sa page Facebook que l’armée azerbaïdjanaise utilise une roquette d’artillerie LAR-160 qui transporte des ogives de sous-munitions groupées contre les populations civiles en Artsakh.

13h30 : L’armée de défense de l’Artsakh a réussi à repousser l’offensive à grande échelle des forces azerbaïdjanaises d’aujourd’hui. Dans une zone de la ligne de front, les forces arméniennes sont en contre-offensive. Dans d’autres sections, de féroces batailles défensives se poursuivent.

Le président de l’Artsakh appelle à l’unité pour protéger la patrie, déclare que « le temps est venu »

14 h 35 : Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan a écrit ce qui suit sur sa page Facebook [traduction non officielle] :

Chers compatriotes,

En ce moment, je continue d’être en première ligne. Les chefs des services de sécurité nationale d’Artsakh et d’Arménie sont avec moi.

Les garçons accomplissent avec brio la tâche qui les attend. Je suis encouragé par le courage et le professionnalisme de nos militaires et le dévouement de nos bénévoles.

En un mot, dans le travail sacré de protection de notre patrie, nous restons fermes à la fois en première ligne et en arrière.

Encore une fois, j’appelle tous les enfants de notre peuple, à s’unir autour de la protection de la patrie, le moment est venu.

Déclaration du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie : l’Arménie est la garante de la sécurité du peuple d’Artsakh

15h35 : Déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie

Je fait d’ ignorer les appels persistants des pays coprésident du Groupe de Minsk de l’ OSCE et l’ensemble de la communauté internationale sur la cessation immédiate des hostilités, l’ Azerbaïdjan et la Turquie continuent conjointement des hostilités à grande échelle dans le but de résoudre le conflit du Haut-Karabakh par des moyens militaires.

À cette fin, l’Azerbaïdjan a mis en avant l’ensemble de ses capacités militaires, renforcées par l’assistance militaire turque, qui comprend également des combattants terroristes étrangers transférés d’autres zones de conflit au Moyen-Orient. Les implantations civiles et la population civile de tout le territoire de l’Artsakh sont soumises à des attaques systématiques et massives, entraînant des pertes humaines et des destructions.

Ces actions visent à priver le peuple d’Artsakh de sa patrie historique en perpétrant des atrocités de masse.

La République d’Arménie, en tant que garant de la sécurité du peuple de l’Artsakh, prendra tous les moyens et toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces atrocités de masse.

Les dirigeants politico-militaires de l’Azerbaïdjan paieront le prix fort pour avoir commis des crimes aussi graves contre les Arméniens d’Artsakh, pour avoir importé des terroristes dans la région et pour avoir porté atteinte à la sécurité régionale.

Le ministère de la Défense d’Artsakh publie les noms de 51 soldats tués au combat

16h30 : Le ministère de la Défense d’Artsakh vient de publier les noms de 51 militaires arméniens supplémentaires tués au combat, portant le nombre total de morts à 208 tués.

16h45 : Artsrun Hovhannisyan écrit qu’un grand groupe est tombé sous l’attaque, des dizaines de matériel militaire ont été détruits. Quelques minutes plus tard, il a tweeté que l’adversaire avait été durement touché.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’adresse à la nation

À 17h30 heure locale, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan s’est adressé à la nation au sujet de la situation en Artsakh [traduction non officielle] :

Chers gens, fiers Arméniens de la République d’Arménie, fiers Arméniens d’Artsakh, fiers Arméniens de la diaspora :

Depuis près d’une semaine maintenant, la nation arménienne d’Artsakh et d’Arménie résiste à l’attaque terroriste de l’offensive azerbaïdjanaise et turque. L’ampleur de l’offensive est sans précédent, l’ennemi attaque avec une telle ampleur que, selon les experts militaires, cela ne s’est pas produit très souvent au 21e siècle dans aucun coin du monde ou dans aucune des zones de conflit. Des centaines de chars, de véhicules blindés, des milliers de missiles, plusieurs dizaines d’avions, des centaines de drones et des dizaines de milliers d’unités attaquent les unités militaires de l’Armée de défense d’Artsakh sur toute la longueur de la ligne de contact depuis près d’une semaine maintenant .

Notre analyse a montré qu’entre 150 et 200 soldats azerbaïdjanais attaquent une seule unité militaire de l’Armée de défense d’Artsakh. Et ces attaques se répètent plusieurs fois au cours de la journée et sont accompagnées de missiles, d’artillerie, de véhicules blindés, d’avions et de drones. Selon nos militaires, outre les unités militaires des forces armées azerbaïdjanaises, les mercenaires et terroristes syriens ; des unités spéciales des forces armées turques sont sur le terrain. Il y a 150 soldats turcs de haut rang menant les opérations militaires depuis l’Azerbaïdjan. Cette description en elle-même devrait montrer que des batailles intenses se déroulent en première ligne. Depuis plus d’une semaine maintenant, l’Armée de Défense d’Artsakh et les volontaires sont dans une lutte à mort pour la terre sacrée de l’Artsakh. À partir de maintenant, nous avons déjà des pertes humaines importantes,à la fois militaires et civils, un grand nombre d’équipements militaires ne sont plus utilisables, mais l’adversaire n’a toujours pas été en mesure de résoudre aucun de ses problèmes stratégiques. La vigilance avec laquelle nos soldats, officiers, généraux et anciens combattants résistent aux attaques criminelles est incroyable. Nos soldats et nos volontaires n’épargnent rien et montrent d’incroyables exemples d’héroïsme. Des centaines de véhicules blindés azerbaïdjanais, des dizaines d’hélicoptères et d’avions, des centaines de drones ont été détruits et leurs pertes humaines dépassent plusieurs milliers. Des batailles intenses se poursuivent le long de la ligne de contact. Dans certains endroits, les forces de l’armée de défense sont dans des positions difficiles, dans d’autres elles contrôlent la situation.

Chers compatriotes, frères et sœurs,

Nous vivons à un stade des plus fatidiques. L’objectif poursuivi par les bandits azerbaïdjanais-turcs n’est pas de résoudre un problème militaire ou militaro-politique. Ils ne sont pas ici pour parler du Karabakh ou de la question du Karabakh. Ils ne sont pas venus avec l’objectif de capturer des territoires, des villages, des villes. Leur objectif est le peuple arménien. Leur objectif est de poursuivre leur politique génocidaire. Et ils ont mis devant eux la question de la poursuite du génocide arménien aujourd’hui. Mais aujourd’hui, ici, je veux dire que l’Arménien, le citoyen de la République d’Arménie, le citoyen de la République d’Artsakh ne sont pas des voyageurs sur la route de Der Zor. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes liés à notre identité, notre patrie, la conviction indestructible de protéger nos droits. J’en ai été convaincu hier soir,après avoir eu des conversations téléphoniques avec les commandants et les officiers de l’Armée de défense d’Artsakh. Je leur ai dit que je les aime, que je suis fier d’eux, je m’incline devant eux. Je leur ai dit que la nation arménienne a eu le goût unique de la victoire et n’est d’accord avec aucun autre sort.

La victoire et seule la victoire est la fin que nous imaginons à l’issue de cette lutte. Aujourd’hui, il y a quelques heures, l’Armée de défense d’Artsakh a lancé une contre-offensive active et enregistré des succès significatifs et détruit plusieurs unités des forces spéciales azerbaïdjanaises. Peu importe le nombre de combattants rebelles que la partie azerbaïdjanaise a elle ne peut rivaliser avec la volonté arménienne de gagner et de vivre et avec des efforts unis, nous briserons le dos de l’adversaire afin qu’il ne lève jamais ses mains meurtrières sur nous, de sorte que son regard sanglant ne pourra jamais retomber sur notre peuple.

Chers gens, fiers Arméniens de la République d’Arménie, fiers Arméniens d’Artsakh, fiers Arméniens de la diaspora, c’est un nouveau Sardarapat et chacun de nous devrait être prêt à se consacrer à une mission et le nom de cette mission est la victoire. Chacun de nous, à chaque seconde, doit être prêt à être en première ligne de cette victoire. Nous devons gagner et nous devrions gagner très certainement, et nous ne doutons pas, nous gagnerons très certainement.

Vive la liberté

Vive la République d’Arménie

vive la République d’Artsakh

Vive nos enfants qui vivront dans une Arménie libre et joyeuse

Gloire aux héros déchus

Gloire à l’armée arménienne victorieuse

Gloire au peuple arménien victorieux

20h25 : le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a tweeté que l’Azerbaïdjan bombardait la capitale Stepanakert avec de lourdes roquettes.

