173 personnalités appellent la France à soutenir l’Arménie

Paris, 4 oct 2020 (AFP) - Quelque 173 maires, députés et sénateurs

français, dont Anne Hidalgo et Laurent Wauquiez, appellent dimanche la France

à sortir de sa position de neutralité face à "l’agression azerbaïdjanaise

contre les Arméniens" au Nagorny Karabakh, région séparatiste que

l’Azerbaïdjan cherche à reconquérir.

Dans cette tribune publiée dans le Journal du dimanche, en collaboration

avec le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, ces

élus estiment que la diplomatie française, qui « ne ménage pas ses efforts »,

"devrait à la lumière des événements récents de l’année 2020 reconsidérer

profondément sa stratégie« . »Le 12 juillet dernier et sur plusieurs jours, écrivent les signataires,

l’armée azerbaïdjanaise a déjà attaqué non pas le Haut-Karabakh, mais

l’Arménie dont les frontières sont pourtant unanimement reconnues par la

communauté internationale (...) Cette attaque représentait une agression

insupportable contre un pays ami de la France, auprès duquel nous avons une

responsabilité historique et universelle au regard du génocide dont son peuple

a été victime en 1915.« »Une responsabilité qui doit nous conduire à dépasser cette position de

neutralité absolument intenable lorsque depuis quelques heures, les

populations civiles sont attaquées : des femmes et enfants ont été tués, et la

ville de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, éloignée de plusieurs

kilomètres de la ligne de front, a été la cible de bombardements. La

neutralité ne saurait être un blanc-seing aux offensives qui n’ont pour seul

objectif, la disparition des populations arméniennes de ce territoire."

Outre Mme Hidalgo, maire PS de Paris, et M. Wauquiez, président LR de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes, la tribune a été signée par des politiques de

tous bords politiques, notamment les maires de Marseille, Michèle Rubirola, et

de Nice, Christian Estrosi, ou encore l’ancien Premier ministre Bernard

Cazeneuve.

Les signataires dénoncent également le rôle de la Turquie qui "alimente

violemment le conflit par des déclarations belliqueuses de soutien aux

Azerbaïdjanais« et à travers »l’envoi de miliciens - pour ne pas dire de

djihadistes - à la solde de la Turquie, acheminés en Azerbaïdjan depuis la

Syrie où ils étaient venus semer la mort en particulier contre les populations

kurdes« . »Pour l’ensemble de ces raisons, concluent les signataires, nous

considérons que la diplomatie française doit réexaminer sa stratégie dans le

conflit du Haut-Karabakh : dénoncer avec force l’agression azerbaïdjanaise et

exiger l’arrêt immédiat des violences de la part de l’Azerbaïdjan sous peine

d’un soutien massif aux autorités du Haut-Karabakh qui passera par la

reconnaissance de leur légitimité pleine et entière.« »

Lire l’intégralité sur LeJDD

https://www.lejdd.fr/International/hidalgo-pecresse-rubirola-ou-encore-wauquiez-174-personnalites-appellent-la-france-a-soutenir-larmenie-3995995

La liste des soutiens :

ABAD Damien DEPUTE Député de l’Ain

AHAMADA Saïd DEPUTE Député des Bouches-du-Rhône

AMIEL Michel MAIRE Maire des Pennes-Mirabeau

ANTHOINE Emmanel DÉPUTÉ Député de la Drome

APOURCEAU-POLY Cathy SENAT Sénatrice du Pas-de-Calais

ASENSI François MAIRIE Maire de Tremblay-en-France

ASSASSI Eliane SENAT Sénatrice de la Seine-Saint-Denis, Présidente du Groupe communiste républicain citoyen et écologiste au Sénat

ASSEH Bassem MAIRIE Premier adjoint à la ville de Nantes

AUBERT Julien DÉPUTÉ Député du Vaucluse

AUTAIN Clémentine DEPUTE Députée de la Seine-Saint-Denis

BAGARRY Delphine DEPUTE Députée des Alpes-de-Haute-Provence

BARBIER Jean-Pierre DÉPARTEMENT Président de l’Isère

BAZIN-MALGRAS Valérie DEPUTE Députée de l’Aube

BELLAMY François-Xavier DÉPUTÉ EURO Député européen, Président de la délégation française du Groupe PPE

BENBASSA Esther SENAT Sénatrice de Paris

BERBERIAN Vanik MAIRE Président de l’Association des maires ruraux de France, Maire de Gargilesse

BERGÉ Aurore DÉPUTÉ Députée des Yvelines

BERGER Didier MAIRE Maire de Clamart

BERNARD Bruno METROPOLE Président de la Métropole de Lyon

BLANC Etienne SÉNATEUR Sénateur du Rhône

BLANC Jean-Baptiste SENAT Sénateur du Vaucluse

BLANCHET Stéphane MAIRE Maire de Sevran

BOCQUET Eric SENAT Sénateur du Nord

BONNIVARD Emilie DEPUTE Députée de la Savoie

BORE Patrick SÉNATEUR Sénateur des Bouches-du-Rhône

BOUCHET Jean-Claude DÉPUTÉ Député du Vaucluse

BOURGI Hussein SÉNAT Sénateur de l’Hérault

BOYER Valérie SÉNATEUR Sénatrice des Bouches-du-Rhône

BRENIER Marine DÉPUTÉ Député des Alpes-Maritimes

BRET Jean-Paul MAIRE Député Honoraire, Ancien maire de Villeurbanne

BRULIN Céline SENAT Sénatrice de la Seine-Maritime

BUIS Bernard SENAT Sénateur de la Drôme

BURGOA Laurent SENAT Sénateur du Gard

BUSSEREAU Dominique DEPARTEMENT Ancien Ministre, Président de l’Association des Départements de France, Président du Département de la Charente Maritime

CAMARD Sophie MAIRE Maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille

CAREME Damien DEPUTE EURO Député au Parlement européen

CARLOTTI Marie-Arlette SENAT Sénatrice des Bouches-du-Rhône

CARVOUNAS Luc MAIRE Maire d’Alfortville

CAZARIAN Danièle DÉPUTÉ Députée du Rhône

CAZENEUVE Bernard Ancien Premier Ministre

CHAPELIER Annie DÉPUTÉ Députée du Gard

CINIERI Dino DEPUTE Député de la Loire

COHEN Laurence SENAT Sénatrice du Val-de-Marne

COLAS-ROY Jean-Charles DEPUTE Député de l’Isère

COLLOMBAT Pierre-Yves SENAT Sénateur du Var

CORMIER-BOULIGEON François DÉPUTÉ Député du Cher

CUBERTAFON Jean-Pierre DEPUTE Député de la Dordogne

CUKIERMAN Cécile SENAT Sénatrice de la Loire

DALLIER Philippe SÉNATEUR Sénateur de la Seine-Saint-Danis

DARAGON Nicolas MAIRE Maire de Valence

DAVID Jean-Paul MAIRE Maire de Guillaumes

DE LA VERPIERE Charles DEPUTE Député de l’Ain

DE TEMMERMAN Jennifer DEPUTE Députée du Nord

DEFLESSELLES Bernard DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône

DELAFOSSE Michaël MAIRE Maire de Montpellier et Président de la Métropole Montpellier-Méditerranée

DELLI Karima DEPUTE EURO Députée au Parlement européen

DELPEYRAT Stéphane MAIRE Maire de Saint Medard en Jalles et Vice-Président de Bordeaux-Métropole

DEPREZ-AUDEBERT Marguerite DÉPUTÉ Députée du Pas-de-Calais

DEVINAZ Gilbert-Luc SÉNATEUR Sénateur du Rhône

DIARD Éric DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône

DIVE Julien DEPUTE Député de l’Aisne

DOLL Pascal MAIRE Maire d’Arnouville

DUBOIS Jacqueline DEPUTE Députée de la Dordogne

DUMAS Françoise DÉPUTÉ Présidente de la Commission de la défense et des forces armées

DUMONT Pierre-Henri DEPUTE Député du Pas-de-Calais

ESPAGNAC Frédérique SENAT Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques

ESSAYAN Nadia DÉPUTÉ Députée du Cher

ESTROSI Christian MAIRE Maire de Nice

FAUTRA Laurence MAIRE Maire de Décines-Charpieu

FERAUD Rémi SENAT Sénateur de Paris

FORISSIER Michel SENAT Sénateur honoraire

FOURNIER Bernard SÉNATEUR Sénateur de la Loire

FOURNIER Jean-Paul MAIRE Maire de Nîmes

GAUDUCHEAU Bernard MAIRE Maire de Vanves

GAY Fabien SENAT Sénateur de la Seine-Saint-Danis

GENEVARD Annie DÉPUTÉ Députée du Doubs

GLUCKSMANN Raphael DEPUTE EURO Député au Parlement européen

GONTARD Guillaume SENAT Sénateur de l’Isère

GREAUME Michelle SENAT Sénatrice du Nord

GUERINI Jean-Noël SENAT Sénateur des Bouches-du-Rhône

GUIGONETTO Patrick MAIRE Maire de Ceyreste

GUILLAUME Sylvie DÉPUTÉ EURO Députée au Parlement européen

GUILLAUME Didier Ancien Ministre

GUIN Joël Président de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon

HADDAD Patrick MAIRE Maire de Sarcelles

HAMON Benoît Ancien Ministre

HANOTIN Mathieu MAIRE Maire de Saint-Denis et Président de Plaine Commune

HERBILLON Michel DÉPUTÉ Député du Val-de-Marne

HIDALGO Anne MAIRE Maire de Paris

JADOT Yannick DEPUTE EURO Député au Parlement européen

JOINDRE Eric MAIRE Maire du 18e arrondissement de Paris

JUANICO Régis DEPUTE Député de la Loire

JULIEN-LAFFERRIÈRE Hubert DÉPUTÉ Député du Rhône

KARAM Patrick IDF VP Région IDF

KAROUTCHI Roger SENAT Sénateur des Hauts-de-Seine

KASBARIAN Guillaume DÉPUTÉ Député de l’Eure-et-Loir

KEPENEKIAN Georges MAIRE Ancien Maire de Lyon

KERLOGOT Yannick DEPUTE Député des Côtes-d’Armor

KOVACS Thierry MAIRE Maire de Vienne

KRABAL Jacques DEPUTE Député de l’Aisne

LAMBERT François-Michel DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône

LAQHILA Mohamed DÉPUTÉ Député Bouche-du-Rhône

LARGUERO Denis MAIRE Maire de Meudon

LASALLE Jean DÉPUTÉ Député des Pyrénées-Atlantiques

LAURENT Pierre SENAT Sénateur de Paris

LE GRIP Constance DÉPUTÉ Députée

LEROY Sébastien MAIRE Maire de Mandelieu-la-Napoule

LIENEMANN Marie-Noëlle SENAT Sénatrice de Paris

LOAS Ronan MAIRE Maire de Ploemeur

LOUIS Alexandra DÉPUTÉ Députée des Bouches-du-Rhône

MAILLARD Sylvain DÉPUTÉ Député de Paris

MALLIÉ Richard MAIRE Maire de Bouc-Bel-Air

MARSEILLE Hervé SENAT Sénateur des Hauts-de-Seine

MARTEL Marcel MAIRE Maire de Chateaurenard

MILON Alain SÉNATEUR Sénateur du Vaucluse

MINOT Maxime DEPUTE Député de l’Oise

MIS Jean-Michel DÉPUTÉ Député de la Loire

MORCH Sandrine DEPUTE Députée de la Haute-Garonne

MOURIER Marlène MAIRE Maire de Bourg-les-Valence

MUSELIER Renaud RÉGION Président de la région sud

NIESON Nathalie MAIRE Maire de Bourg-de-Péage

ORPHELIN Mathieu DEPUTE Député de Maine-et-Loire, Co-Président du groupe Ecologie, Démocratie, Solidarité

OUZOULIAS Pierre SÉNATEUR Sénateur des Hauts-de-Seine

PAUGET Eric DÉPUTÉ Député des Alpes-Maritimes

PAUL Christian Ancien Ministre

PAYAN Benoît MAIRIE Premier adjoint de la ville de Marseille

PECRESSE Valérie REGION Présidente de la Région Ile-de-France

PEMEZEC Philippe SÉNATEUR Sénateur des Hauts-de-Seine

PERDRIAU Gaël MAIRE Maire de Saint-Etienne

PERRUT Bernard DÉPUTÉ Député du Rhône

PETEL Anne-Laurence DÉPUTÉ Députée des Bouches-du-Rhône

PIERRE-MARIE Emmanuelle MAIRE Maire du 12e arrondissement de Paris

PROVENDIER Florence DÉPUTÉ Députée des Hauts-de-Seine

PRUNAUD Christine SENAT Sénatrice des Côtes d’Armor

PULVAR Audrey MAIRIE Adjointe à la Mairie de Paris

PUPPONI François DÉPUTÉ Député du Val-d’Oise

QUENTIN Didier DEPUTE Député de Charentes-Maritime

RACON-BOUZON Cathy DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône

REDA Robin DÉPUTÉ Député de l’Essonne

REGOL Sandra Secrétaire nationale adjointe d’EELV

RILHAC Cécile DÉPUTÉ Députée du Val d’Oise

RIVASI Michèle DÉPUTÉ EURO Députée européenne

ROCHEBLOINE François DEPUTE Député honoraire

ROMERO Roberto REGION Conseil régional Ile-de-France, Responsable des relations internationales à Génération.s

ROUQUET René DEPUTE Député honoraire

ROURE Martine DEPUTE EURO Ancienne Vice Président du Parlement européen

ROUSSEL Cédric DEPUTE Député des Alpes-Maritimes

ROUSSET Alain RÉGION Président de Nouvelle Aquitaine

RUBIROLA Michèle MAIRE Maire de Marseille

RUDIGOZ Thomas DÉPUTÉ Député du Rhône

SALVO Arlette MAIRE Maire de la Ciotat

SANTIAGO Isabelle DÉPUTÉ Député du Val de Marne

SANTINI André MAIRE Mairie d’Issy-les-Moulineaux

SAVOLDELLI Pascal SENAT Sénateur du Val-de-Marne

SIMEONI Gilles RÉGION Président du conseil exécutif de Corse

STANZIONE Lucien SENAT Sénateur du Vaucluse

STUDER Bruno DEPUTE Président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, Député du Bas-Rhin

TABAROT Michèle DÉPUTÉ Député des Alpes-Maritimes

TACHÉ Aurelien DÉPUTÉ Député du Val-d’Oise

TAILLE POLIAN Sophie SENAT Sénatrice du Val-de-Marne

TESSIER Guy DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône

TESTE Stéphane DEPUTE Député de la Seine-Saint-Denis

THORAVAL Marie-Hélène MAIRE Maire de Romans-sur-Isère

TOURAINE Jean-Louis DÉPUTÉ Député du Rhône

TUFFNELL Frédérique DEPUTE Députée de la Charente-Maritime

VALENTIN Isabelle DÉPUTÉ Député de la Haute-Loire

VAN STYVENDAEL Cedric MAIRE Maire de Villeurbanne

VASSAL Martine DÉPARTEMENT Présidente des Bouches-du-Rhône

VICTORY Michèle DEPUTE Députée de l’Ardèche

VILLANI Cédric DEPUTE Député de l’Essonne

VITEL Philippe DEPUTE Député honoraire

WAUQUIEZ Laurent REGION Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ZULESI Jean-Marc DÉPUTÉ Député des Bouches-du-Rhône