L’Arménie a officialisé les nouveaux décès de 51 soldats de l’armée du Haut-Karabakh, portant le bilan officiel des affrontements à plus de 240 morts.

L’Arménie fait face « au moment peut-être le plus décisif de son histoire », a déclaré samedi, lors d’une allocution télévisée, son premier ministre, Nikol Pachinian, en référence au conflit dans cette région que l’Azerbaïdjan cherche à reconquérir. Le ministère arménien de la défense a assuré que les troupes séparatistes avaient repoussé une attaque massive. Les militaires du Nagorny Karabakh « ont détruit un gros regroupement militaire », a également annoncé une porte-parole militaire, Chouchan Stepanian.

Depuis le début des hostilités, le 27 septembre, des bilans partiels communiqués font état de 242 morts : 209 soldats du Karabakh, 14 civils arméniens et 19 civils azerbaïdjanais, Bakou ne communiquant pas ses pertes militaires. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd, alors qu’Erevan assure que 3 000 soldats azerbaïdjanais sont morts, et que Bakou dit avoir tué 2 300 militaires arméniens.