Vahan Bichakchyan a marqué un but en championnat de Slovaquie et l’a dédié aux soldats Arméniens

Aujourd’hui Vahan Bichakchyan le jeune international arménien de Zilina a marqué un but contre Dun.Streda lors de la 9e journée du championnat de Slovaquie. L’Arménien a marqué le 3e but de Zilina qui s’est imposée 4-1. Vahan Bichakchyan a aussitôt présenté sa chemise dédiée aux soldats Arméniens. Sur sa chemise une image représentait le drapeau arménien et l’inscription en anglais et en arménien « Que Dieu sauve les soldats Arméniens ».

Krikor Amirzayan