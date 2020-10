Alexander Lapshin vient de démentir la prise de Madaghis

Le blogueur bien connu, le journaliste Alexander Lapshin, qui figurait sur la liste noire de Bakou en raison de sa visite au Haut-Karabakh, a publié un article sur Facebook, faisant référence aux derniers développements du conflit du Karabakh.

« Parfois, j’ai le sentiment qu’Ilham Aliev est maintenu complètement isolé dans le palais présidentiel, il n’est pas du tout conscient de ce qui se passe. Ma confiance dans les médias azerbaïdjanais est presque nulle, mais quand j’ai lu sur Haqqin.az qu’ils avaient capturé le village de Mataghis, je me suis inquiété. Ce village est situé sur une autre route clé de Talish. Et je connais plusieurs familles à Talish ․ Ont-ils réellement des problèmes ? J’ai appelé et entendu une voix joyeuse me demandant comment j’allais. Moi ? Oui, je vais bien, comment vas-tu ? Ils disent qu’il y a des fusillades partout, de nombreuses maisons sont endommagées, mais elles perdurent. Les enfants ont été emmenés, les adultes ont été laissés. Hier, les Azerbaïdjanais sont presque entrés dans un village, étaient à proximité, mais maintenant tout va bien.Tout va bien avec Mataghis aussi, personne ne l’a capturé. Je vous dis que les médias azéris écrivent que leur village a été occupé et même rebaptisé Sutovusha. Ils rient là-bas », a écrit Alexander Lapshin.