L’Azerbaïdjan a perdu 440 à 450 soldats aujourd’hui affirme Ardzroun Hovhannisyan

Le représentant du ministère arménien de la Défense, Ardzroun Hovhannisyan a affirmé dans une conférence de presse ce soir à 21 heures à Erévan que durant la journée les forces armées de l’Azerbaïdjan ont perdu 440 à 450 soldats lors des attaques sur le front de l’Artsakh. L’Azerbaïdjan compterait également 800 à 900 blessés dans les rangs de son armée et de ses mercenaires. 45 chars ou blindés furent détruits par les Arméniens, 8 à 9 canons, 3 avions de chasse, 1 hélicoptère, 10 drones et 3 lanceurs de missiles Smertch.

Ardzroun Hovhannisyan a affirmé par ailleurs que les pertes totales de l’armée azérie s’établit à 2 300 morts depuis le début des affrontements du 27 septembre. L’ennemi ayant per du 113 drones et 250 chars et autres blindés.