Tous pour l’Artsakh !!!

Mobilisons-nous dimanche 4 octobre à 17h au Complexe Barsamian de Nice

Chers membres, chers amis,

A l’appel de l’ensemble des associations et organisations franco-arméniennes du 06, nous vous invitons à venir très nombreux au Complexe Barsamian de Nice (281, Bd de la Madeleine) demain dimanche 4 octobre à 17h00. En présence de nombreux élus, dont le député M. Eric Ciotti, des intervenants et experts vous apporteront un éclairage sur l’actualité de la guerre initiée par le tandem turco-azéri contre les Arméniens. L’opportunité nous sera également offerte d’échanger via appels vidéos, avec des responsables et des médecins présents actuellement en Arménie.

Alors que les Arméniens n’aspirent qu’à la paix, Azéris, Turcs et djihadistes ne jurent que par la haine, la violence et le sang. Dans ce contexte d’une gravité extrême, la diaspora doit apporter tout son soutien aux Arméniens d’Artsakh et d’Arménie.

Pour participer à cet effort collectif, nous vous invitons à adresser vos dons Fonds Arménien de France https://dons.fondsarmenien.org/artsakh , afin d’apporter une aide immédiate aux personnes dans le besoin.

Nous vous aiderons à faire des dons en ligne lors de la réunion de demain !

Les Arméniens d’Arménie et d’Artsakh comptent sur nous tous !

SOS Arménie Cote d’Azur