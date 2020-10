Manifestations pro-Azerbaïdjan dispersées en Iran

La police iranienne a dispersé des manifestations de soutien à l’Azerbaïdjan dans son conflit contre l’Arménie au Nagorny Karabakh, qui se sont déroulées dans le nord-ouest de l’Iran, où vit une importante minorité azérie, selon l’agence Fars.

La manifestation a eu lieu jeudi à Tabriz, capitale de la province d’Azerbaïdjan-Oriental, a indiqué l’agence iranienne de presse, qui publie de brèves vidéos tournées apparemment à l’aide de téléphones portables. A Tabriz, « environ 500 personnes se sont rassemblées et ont scandé des slogans en faveur de la fin de l’occupation du Karabakh », enclave séparatiste arménienne au sein de l’Azerbaïdjan, selon l’agence.« Certains ont tenté de perturber l’atmosphère avec des slogans ethniques (mais) la police est intervenue pour mettre fin » au rassemblement, a poursuivi Fars dans la nuit de jeudi à vendredi.

Fars a publié deux vidéos montrant des dizaines de personnes rassemblées dans la rue et scandant « Karabakh » ou « Vive l’Azerbaïdjan ! » en langue azérie. Sur l’une d’elle, on semble discerner une charge de policiers. A Zanjan et Ardabil, capitales des provinces iraniennes du même nom, les forces de police sont intervenues pour empêcher des manifestants de se rassembler pour manifester. « Quelques personnes » ont été arrêtées par les forces de l’ordre à Zanjan pour avoir scandé « sporadiquement des slogans ethnocentriques », ajoute Fars sans plus de détails.

L’Iran compte une importante communauté azérie (turcophone), établie principalement dans le nord-ouest du pays. Selon certains estimations, les Azéris seraient environ 10 millions sur une population totale de plus de 80 millions d’habitants. Majoritairement peuplé d’Arméniens, le Nagorny Karabakh a fait sécession de l’Azerbaïdjan entraînant une guerre ayant fait 30.000 morts au début des années 1990. Le front est quasi-gelé depuis lors, malgré des heurts réguliers, comme ceux qui ont repris il y a six jours entre Bakou et Erevan.

L’Iran, qui entretient de bonnes relations tant avec l’Arménie qu’avec l’Azerbaïdjan, deux de ses voisins, les a appelés à cesser les hostilités et a offert sa médiation.