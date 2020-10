La BBC a interviewé l’un des tireurs syriens qui se battent en Azerbaïdjan contre les forces arméniennes.

Abdullah a déclaré qu’il était l’un des centaines de militants syriens non entraînés aux combats, qui n’ont pas plus de 30 ans, ont été trompés.

Il raconte les détails de son voyage : Avant le début des batailles, un commandant de section de l’armée libre nous a proposé un poste en Azerbaïdjan ′′ gardien des frontières ′′ pour 2000 dollars par mois. En effet, nous ne savions pas ce qui nous attend là-bas.

Après avoir été transféré du nord de la Syrie au village de Hour Kels, nous avons été privés de tout ce que nous possédons ′′ argent, téléphones et vêtements ", afin que notre identité ne soit pas identifiée.

Ensuite, nous avons été transportés à l’aéroport d’Antep au sud de la Turquie, y compris par un vol vers l’aéroport d’Istanbul, puis en Azerbaïdjan, et nous nous sommes retrouvés à un point militaire à la frontière. Lorsque les nouvelles de la guerre entre l’Azerbaïdjan et les Arméniens sont arrivées, ils nous ont chargés dans des vecteurs de soldats, nous portions un uniforme Azerbaïdjan, et chacun de nous était armé avec une arme individuelle (Kalachnikov). La voiture s’est arrêtée et nous avons été surpris de nous retrouver sur la ligne de feu, nous ne savions pas même où se trouvait l’ennemi.

Mes camarades ont commencé à pleurer quand les bombardements ont commencé et ont demandé à retourner chez eux. Un missile est tombé à côté de nous, quatre Syriens ont été tués et trois autres blessés. J’ai vu les corps de 10 Syriens, tandis que 70 autres n’ont pas les soins de santé nécessaires.

Après avoir appris la réalité, nous avons essayé d’informer les dirigeants ici que nous voulons retourner en Syrie mais ils nous ont empêchés, et nous ont menacé de nous emprisonner longtemps si nous n’allons pas combattre sur les fronts.. Nous sommes presque exilés.