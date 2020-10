Masis Mayilyan le chef de la diplomatie de l’Artsakh a dénoncé les bombardements de civils par l’armée azérie

Lors d’une interview à Stepanakert il y a quelques minutes Masis Mayilyan le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh a dénoncé l’Azerbaïdjan, la Turquie et ses mercenaires terroristes venus de Syrie pour leur non-respect des principes humanitaires internationales. Le chef de la diplomatie de l’Artsakh a dénoncé les bombardements d’habitations civiles en Artsakh. Masis Mayilyan a affirmé que les éléments de preuve sur la participation de terroristes et mercenaires dans les rangs de l’armée de l’Azerbaïdjan sont en cours d’élaboration et seront portés auprès des organisations internationales.