Damas met en garde Bakou

La Syrie a exprimé ses regrets face aux affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et a appelé les deux pays voisins à mettre fin à l’escalade actuelle et à trouver un règlement pacifique.

« La République arabe syrienne regrette profondément les affrontements entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui ont fait des victimes des deux côtés et présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement pour les blessés », a déclaré une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des Expatriés dans un communiqué publié samedi.

La Syrie a appelé les deux pays voisins à mettre fin à l’escalade actuelle et à trouver une solution à leur différend par des moyens pacifiques.

La Syrie met en garde, selon le communiqué, contre l’ingérence flagrante de la Turquie dans ce conflit, qui vise à enflammer des situations conformément au comportement du régime turc en créant des tensions et en attisant les flammes de la sédition dans plus d’un endroit dans le monde.

« La Syrie appelle le gouvernement azerbaïdjanais à faire attention à ne pas tomber dans le piège du plan turc et à répondre aux initiatives arméniennes qui appellent au calme, au dialogue et à la résolution pacifique des différends entre eux. » conclu la déclaration.