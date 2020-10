Vers 13 heures le nombre de soldats Arméniens tués était de 51 et du côté azéri plusieurs centaines

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé que selon les données établies par les services arméniens 150 à 200 hauts-gradés militaires Turcs encadrent l’armée de l’Azerbaïdjan qui agresse l’Artsakh. Nikol Pachinian a affirmé que les attaques de grande envergure sur les positions arméniennes de Défense de l’Artsakh sont héroïquement repoussées par les forces arméniennes et ses « soldats héroïques ». L’ennemi aurait lancé des dizaines de milliers de soldats, des centaines de chars, des centaines de drones et toute une panoplie d’armes contre les positions arméniennes de l’Artsakh. Les Arméniens comptent des dizaines de morts mais en face Nikol Pachinian a affirmé qu’ils sont « plusieurs milliers ». L’Azerbaïdjan aurait par ailleurs perdu un nombre important de chars, d’avions et de drones abattus par les forces arméniennes. A noter que vers 13 heures le ministère de la Défense a publié une liste de 51 soldats Arméniens tués ce matin. Sans compter les victimes civiles des bombardements ennemis.