L’appel de Macron à Aliyev ce matin

11:40, 3 October, 2020

EREVAN, 3 OCTOBRE, ARMENPRESS.

Le président français Emmanuel Macron a appelé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à un cesser le feu dans le Haut-Karabakh, rapporte TASS. La conversation téléphonique a eu lieu à l’initiative de la partie française. « Le président français a exprimé son inquiétude quant à la poursuite des hostilités sur la ligne de contact et a appelé à un cessez-le-feu et à un retour rapide aux négociations », indique le rapport.

La veille, le 2 octobre, Macron s’était également entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et avait discuté de la situation au Haut-Karabakh et de l’évolution des opérations militaires. Après les discussions, Macron a annoncé qu’il avait proposé une nouvelle méthode pour la reprise des négociations et qu’il commencerait à y travailler le soir même, soir en tant que coprésident du MG de l’OSCE.