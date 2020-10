La victoire, et seulement la victoire, au terme de ce combat !

Premiers extraits de l’adresse de M. Nikol Pachinian, Premier ministre au peuple arménien.

03 octobre 2020

Chers compatriotes,

Fiers citoyens de la République,

Fiers citoyens de la République d’Artsakh,

Fiers Arméniens de la Diaspora,

Frères et sœurs,

L’opiniâtreté avec laquelle nos soldats, nos officiers, nos généraux et nos combattants de la liberté font face à cette attaque barbare est inouïe. Ne ménageant aucun effort, nos soldats et nos volontaires font preuve d’un héroïsme incroyable.

Aujourd’hui, des centaines de véhicules blindés de l’ennemi jonchent les champs de bataille, des dizaines d’avions et d’hélicoptères, des centaines de drones sont détruits, les pertes humaines se comptent par milliers.

A cet instant, d’intenses combats se poursuivent dans différentes portions de la ligne de front. Dans certains endroits, nos forces de l’Armée de défense sont dans une situation plutôt difficile, dans certains autres, elles sont optimistes.

Nous vivons sans doute la période la plus cruciale de notre histoire millénaire. Les soudards azerbaïdjanais et turcs ne poursuivent pas que des objectifs militaires ou politiques, ils ne viennent pas seulement conquérir le Karabakh, ils ne viennent pas seulement pour occuper des territoires, des villages ou des villes. Leur objectif vise les Arméniens, leur but est la poursuite de leur politique génocidaire. Et ils se sont fixé comme objectif aujourd’hui de continuer et parachever le génocide des Arméniens.

Je veux affirmer aujourd’hui, ici, que les citoyens de la République d’Arménie, les citoyens de la République d’Artsakh n’accepteront pas de prendre le chemin de Deir Ez Zor.

Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes armés d’une détermination indestructible à défendre notre identité, notre patrie, notre Droit.

La victoire, et exclusivement la victoire, à l’issue de ce combat !

Nikol Pachinian

Premier ministre,

Commandant en chef des Forces armées de République d’Arménie