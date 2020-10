Stepanakert appelle à reconnaître l’indépendance de la république d’Artsakh

Le ministère des affaires étrangères d’Artsakh, vient de rendre public un communiqué appelant la communauté internationale à reconnaître l’indépendance de la république d’Artsakh, afin d’assurer la paix dans la région et le droit à la vie des citoyens artsakhiotes.

« Depuis le 27 septembre 2020, les forces armées de l’Azerbaïdjan, soutenues par la Turquie et les organisations terroristes du Proche Orient, ont déclenché une guerre agressive contre la république d’Artsakh. L’offensive armée de grande envergure contre la république d’Artsakh est menée en sévère violation des normes internationales concernant les droits de l’homme et des règles imposées aux conflits armés. Plus particulièrement, les unités armées azéro-turques bombardent délibérément les villes, les villages et les sites civiles en Artsakh, avec l’objectif de terroriser et d’anéantir la population pacifique. Leurs opérations criminelles ont fait de nombreuses victimes civiles. Nous saluons les efforts fournis par les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et la communauté internationale en général, demandant la cessation immédiate de l’agression militaire de l’Azerbaïdjan et la baisse des tensions. En même temps, nous notons que toutes les requêtes et tous les appels formulés par la communauté internationale sont effrontément rejetés par la triple alliance formée par la Turquie, l’Azerbaïdjan et les organisations terroristes.

Nous appelons la communauté internationale à reconnaître l’indépendance de la république d’Artsakh, pour assurer les droits de ses citoyens à la vie et à la paix. Dans les conditions actuelles, la reconnaissance internationale de l’Artsakh est le seul mécanisme capable de rétablir la sécurité et la paix dans la région », conclut le communiqué officiel, ce samedi 3 octobre.