Extrait du message d’Araïk Haroutiounian, président de la République d’Artsakh, aux Arméniens du monde :   L’heure de Sardarapat

Extrait du message d’Araïk Haroutiounian, président de la République d’Artsakh, aux Arméniens du monde, samedi 3 octobre 2020 : « La nation et la patrie sont en danger (...) Est menacé notre droit de vivre librement, indépendamment et dignement sur notre terre. Il s’agit d’une guerre sainte et patriotique (...) Est revenue l’heure de ne faire plus faire qu’un, un seul poing, un seul corps vivant qui sera le rempart contre lequel viendra buter l’agresseur et d’où il sera repoussé et anéanti. C’est notre dernière bataille et nous la gagnerons, n’en doutons pas. Je suis avec vous jusqu’à la victoire. Aux armes ! A nous l’honneur ! »

Extrait du message d’AraIk Haroutiounian à l’armée, avant de partir en première ligne :

"Aujourd’hui va décider de notre avenir, de notre droit à vivre sur cette terre (...). Ce que nous allons faire aujourd’hui doit s’inscrire dans la continuité de notre histoire millénaire et du travail de nos ancêtres. Car nous sommes arrivés à un moment crucial de l’histoire de notre conquête du droit à avoir ou pas une patrie. Aujourd’hui, il nous faut être conscients qu’il dépend de chacun de nous non seulement de défendre ce droit, mais de définir dans quelle mesure nous sommes un peuple qui a vocation à exister sur cette terre en tant que peuple et en tant que peuple doté d’une terre.

Je veux que vous fassiez tous votre devoir et que vous continuiez à vivre sur ce sol en tant que dignes fils de la patrie, que vous réalisiez les opérations militaires avec un minimum de pertes. Soyez-sûrs que nous vaincrons. Nous avons vécu des jours plus difficiles en 1992, lorsque nous avions perdu une grande partie du territoire et que l’adversaire était aux portes d’Askèran, Stèpanakert, Gandzassar, Martouni et Karmir Chouka. A l’époque, nous avons réussi, et nous réussirons encore aujourd’hui. Nous n’avions pas seulement réussi, nous avions vaincu, et pas seulement vaincu : nous avions gagné le droit à avoir un pays libre. Aujourd’hui, c’est ce droit de nos enfants à vivre dans un pays libre, c’est leur avenir, leur destin qui va se jouer.

Je veux que nous jugions de la situation avec sang-froid et justesse et que nous sachions que nous avons une mission d’ordre apostolique à accomplir envers eux et les anciens.

Quelques heures auparavant, j’ai rencontré un grand groupe de Yèzidis. Eux aussi sont en première ligne et défendent, comme nous, terre et patrie. La communauté internationale aussi a pris conscience du grand mal (tcharik) qui est apparu dans la région il y a quelques jours, du grand danger international qui menace.

Je serai avec vous jusqu’au bout, n’en doutez pas, au nom de la patrie, au nom de notre avenir !"

Traduction Seda Mavian