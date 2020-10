Je veux m’adresser à l’Union européenne. La Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont tous membres du Partenariat oriental. Si cela signifie quelque chose, ce que j’en suis sûr, notre stabilité et notre paix régionales sont dans le plus grand intérêt de l’Europe. L’Europe doit utiliser sa force pour la paix et la désescalade.