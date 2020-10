L’Artsakh appelle la communauté internationale à reconnaitre son indépendance

Déclaration du Ministère des affaires étrangères de la République d’Artsakh sur l’appel conjoint des présidents des pays coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk

Nous nous félicitons de la déclaration conjointe des présidents des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE - Fédération de Russie, États-Unis et France, condamnant fermement l’escalade de la violence dans la zone de conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh et appelant à la fin immédiate des hostilités. Cette déclaration des dirigeants des trois pays - membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU a enfin consolidé la position collective de la communauté internationale sur l’inadmissibilité du recours à la force, précédemment exprimée par tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le secrétaire Général de l’ONU, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le Président en exercice de l’OSCE et les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne.

En continuant de rejeter les demandes de la communauté internationale de rétablir la paix dans la région, l’Azerbaïdjan et la Turquie se positionnent de plus en plus comme des pays voyous, démontrant un rejet ouvert des règles et normes généralement acceptées du monde civilisé.

L’Azerbaïdjan et la Turquie persistent non seulement dans leur refus de suivre les appels de la communauté internationale en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, mais ils accroissent également systématiquement et délibérément l’intensité des hostilités. L’Armée de défense de l’Artsakh, qui lutte actuellement aussi contre le terrorisme international, continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour forcer l’Azerbaïdjan à mettre fin aux hostilités, contribuant ainsi aux efforts internationaux visant à rétablir la paix dans la région. La République d’Artsakh continuera de mener une politique de sécurité responsable visant à assurer et à renforcer la paix et la stabilité régionales à long terme.

Dans le même temps, nous pensons que dans une situation où l’Azerbaïdjan et la Turquie concluent une alliance militaire ouverte avec des organisations terroristes, qui sont interdites par le monde civilisé, les mesures collectives de l’ensemble de la communauté internationale, y compris celles de nature coercitive, sont impérativement nécessaires pour mettre fin aux actes illégaux d’Ankara et de Bakou, qui constituent une menace pour l’ensemble de la communauté mondiale.

À cet égard, nous soulignons à nouveau que la reconnaissance internationale de l’indépendance de la République d’Artsakh permettra non seulement la fin immédiate de l’agression, mais exclura également la possibilité de sa répétition à l’avenir. La reconnaissance internationale de la République d’Artsakh est un résultat inévitable et logique du processus de règlement, qui n’est pas remis en question par la communauté internationale, puisque l’indépendance de l’Artsakh a une base juridique solide, légitime et équitable. Plus tôt commencera le processus de reconnaissance internationale de la République d’Artsakh, plus tôt la paix tant attendue et durable arrivera dans la région.