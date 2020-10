L’UE fournit une aide d’urgence initiale aux civils touchés par le conflit du Haut-Karabakh

Suite à l’éclatement des combats dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, l’UE annonce une allocation d’aide humanitaire d’urgence à toute la population civile touchée par le conflit, des deux côtés de la ligne de contact.

Le financement fournira un soutien sanitaire, du matériel médical, des colis alimentaires et d’autres aides urgentes à plusieurs milliers de personnes.

Le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré : « Les combats dans la zone de conflit du Haut-Karabakh ont déjà coûté la vie à des civils. Le droit international humanitaire doit être respecté et la protection de la vie civile et des infrastructures doit être assurée. L’UE est solidaire de toutes les personnes touchées par la violence et est prête à fournir un soutien humanitaire supplémentaire si la souffrance humaine persiste. Nous appelons à la fin immédiate des hostilités. »

Le financement initial de 500 000 euros aidera les partenaires humanitaires de l’UE, tels que le Comité international de la Croix-Rouge, à apporter une aide immédiate aux personnes touchées par les combats.

Tous les financements humanitaires de l'UE sont fournis conformément aux principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, et sont acheminés par l'intermédiaire d'organisations internationales, d'agences des Nations unies et d'ONG.