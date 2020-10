Le président de la République d’Artsakh est parti pour le front

« Dans la nuit avant de partir pour le champ de bataille, j’ai rencontré les officiers des unités spéciales. », indique le président Arayik Haroutiounian.

Généraux, officiers, sergents, soldats de notre armée qui êtes dignes de la gloire et de la fierté du peuple arménien,

Compagnons, soldats et volontaires,

De violents combats se déroulent avec une intensité variable sur toute la ligne de front entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan.

Des communes, dont Stepanakert, la capitale, ont été bombardées.

La Nation et la Patrie sont en danger !

Notre droit à vivre libres, indépendants et dans la dignité sur notre propre terre libérée au prix du sang de nos courageux arméniens est menacé. Aussi, ai-je décidé de monter dès maintenant en premières lignes avec nos forces spéciales pour combattre, parce que je serai plus utile en premières lignes qu’à l’arrière.

Je vous invite à tous vous lever sans tarder et à défendre vaillamment notre droit inaliénable à vivre en sécurité dans notre patrie.

Cette guerre est sainte et patriotique.

Nous devons la gagner avec la participation et le dévouement maximal de chacun d’entre nous.

J’ai confiance en votre état d’esprit et en la puissance de votre bras.

Soyons dignes de nos glorieux ancêtres, de tous ceux qui ont sacrifié leurs vies des siècles durant, en 1918 lors de la bataille de Sardarabad, durant la Seconde guerre mondiale, dans la Guerre de libération de l’Artsakh, lors de la Guerre des quatre jours en avril 2016, dans les batailles de juillet 2020, afin que chaque matin, nos mères, nos sœurs et nos enfants se réveillent en paix et que chacun de leurs sourires soit empli de dignité et de fierté.

Soyons responsables envers nos générations présentes et futures, afin de ne pas permettre à l’ennemi séculaire de nous soumettre à nouveau au Génocide.

Ces dernières années, nous avons remporté de nombreuses victoires.

Nous avons créé une armée très organisée et efficace dans la région, une armée forte et victorieuse.

Aujourd’hui, l’armée arménienne est l’image vivante et le cœur de l’unité nationale.

Le moment est venu de redevenir une armée forte et puissante, de constituer le rempart moral et spirituel de notre patrie agressée de toutes parts.

Je sais que vous partagez mon inquiétude et mes convictions et que vous croyez comme moi aux valeurs nationales et universelles auxquelles nous devons rester attachés de manière indéfectible et inébranlable.

C’est notre ultime bataille. Nous nous gagnerons ensemble !

Je suis avec vous jusqu’à la VICTOIRE.

AUX ARMES !

Honneur à tous !