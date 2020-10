Apparemment, plus tôt dans la journée à Tabriz, une foule de centaines d’Azéris iraniens lançant le salut des « loups gris » (semblable au salut nazi) en signe de haine vile envers les minorités, en particulier les Arméniens.

🚨Neo-Fascist Alert🚨

Reportedly from earlier today in Tabriz, a crowd of hundreds of Iranian Azeris flashing the “grey wolves” salute (akin to nazi salute) in vile demonstration of hatred towards minorities, especially Armenians. DESPICABLE. @ADL @HellenicLeaders @ANCA_DC pic.twitter.com/Hq6ipywrNL

— Armen V. Sahakyan (@ArmenVS) October 3, 2020