Propos du Président de la République relatifs au Haut-Karabakh lors de la conférence de presse depuis le Conseil européen extraordinaire (02.10.2020)

Nous avons établi à partir de nos propres renseignements que, je peux confirmer en propre, que 300 combattants ont quitté la Syrie pour rejoindre Bakou en passant par Gaziantep. Ces combattants sont connus, tracés, identifiés, et ils viennent des groupes jihadistes qui opèrent dans la région d’Alep.

C’est un état de faits. D’autres contingences se préparent à peu près de la même taille. Je ne voudrais pas vous dire que c’est une ligne rouge parce qu’elle est franchie. Elle est franchie ! Et quand je donne une ligne rouge, j’ai pu la montrer à d’autres égards, je pense à la Syrie, j’apporte une réponse. Je dis que c’est inacceptable.

J’invite l’ensemble des partenaires de l’OTAN à regarder simplement en face ce qui est un comportement de membre de l’OTAN, et je ne pense pas que ça en relève. C’est aussi un point sur lequel nous devons absolument avoir un dialogue de vérité avec la Turquie.

J’appelerai sur ce point le Président Erdogan dans les tout prochains jours, parce qu’en tant que co-président du Groupe de Minsk je considère que c’est la responsabilité de la France de demander des explications sur ce point. J’ajoute qu’hier j’ai eu des discussions avec le Président Poutin. Préparant le communiqué à trois que nous avons justement émis et nous avons partagé cette information et je crois pouvoir dire que la partie russe fait la même analyse que nous. Et je pense que c’est aussi très dangereux pour la sécurité de la Russie et de la région de se retrouver avec cette situation et ces combattants terroristes. Donc il est très important là-dessus qu’on ait, voilà, une discussion exigeante avec la Turquie pour régler ce problème le plus vite possible parce qu’il s’ajoute au sujet du Haut-Karabakh.

Մեր սեփական տեղեկություններով արձանագրել ենք, կարող եմ անձամբ հաստատել, որ 300 գրոհային մեկնել է Սիրիայից և ժամանել Բաքու Գազիանթեփով։ Վերոհիշյալ գրոհայինների ինքնությունը, գործունեության աշխարհագրությունը հայտնի են, նրանք նույնականացված են։ Սերում են Հալեպի շրջանում գործող ջիհադիստական խմբավորումներից։

Արձանագրված փաստ է։ Մոտավորապես նույն չափի այլ խմբավորումներ ևս պատրաստվում են։ Չէի ցանկանա Ձեզ ասել, որ սա կարմիր գիծ է, քանի որ կարմիր գիծն արդեն իսկ հատված է։ Կարմիր գիծն այլևս հատվա՛ծ է։ Եվ երբ ես ցույց եմ տվել կարմիր գիծը, այն մատնանշել եմ այլ դեպքերում, օրինակ, Սիրիայի համատեքստում, այդժամ իմ արձագանքը չի ուշացել։ Ասում եմ, որ դա անընդունելի է :

Կոչ եմ անում ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկերներին իրատես լինել և արձանագրել, թե ինչպիսի վարք է դրսևորում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունը։ Չեմ կարծում, որ այն հարիր է անդամ պետությանը։ Սա ևս մի հարց է, որի շուրջ պետք է ճշմարտության երկխոսություն ծավալենք Թուրքիայի հետ։

Առաջիկա օրերին այս հարցով կապ կհաստատեմ նախագահ Էրդողանի հետ, քանզի, կարծում եմ, որ որպես Մինսկի համանախագահ, Ֆրանսիան պարտավոր է խնդրի վերաբերյալ բացատրություններ պահանջել։ Ավելացնեմ, որ երեկ քննարկումներ եմ ունեցել նախագահ Պուտինի հետ։ Պատրաստելով եռակողմ հաղորդագրություն` հրապարակել ենք այն և կիսվել այդ տեղեկությամբ։ Կարծում եմ` կարող եմ ասել, որ ռուսական կողմն անում է նույն վերլուծությունն ինչ մենք։ Կարծում եմ նաև, որ Ռուսաստանի և տարածաշրջանի անվտանգության տեսանկյունից չափազանց վտանգավոր է հայտնվել նման իրավիճակում, զինյալ գրոհայինների դեմ հանդիման։ Ուստի շատ կարևոր է հարցի շուրջ խիստ քննարկում ունենալ Թուրքիայի հետ, հնարավորինս արագ լուծելու համար խնդիրը, որն ավելանում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին։