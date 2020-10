CH. XXVIII – La guerre du Haut-Karabagh

de Jean-Varoujean GUREGHIAN

La région autonome du Haut-Karabagh (4400 km2) a été créée en 1923. Ce territoire fait partie de la province d’Artsakh, en Arménie historique. Le Haut-Karabagh était, au moment de son annexion à l’Azerbaïdjan, peuplé à 90% par des Arméniens. En 1989, sur un total de 189.000 habitants, malgré une politique discriminatoire de la part des autorités de l’Azerbaïdjan, les Arméniens représentaient encore 77% de la population.

Gorbatchev et la Perestroïka

Avec l’arrivée au pouvoir de Makhaïl Gorbatchev, commence en URSS l’ère de la Perestroïka et de la Glasnosts. C’est un vent de liberté qui souffle sur toute l’Union Soviétique.

Profitant de cette libéralisation, le 20 février 1988, le Soviet du Haut-Karabagh, au nom du droit d’autodétermination, demande son rattachement à l’Arménie. Le 26 février, des manifestations géantes vont se déclencher à Erevan et Stepanakert. Plus d’un million de personnes seront dans la rue. Ces manifestations vont sonner le glas dans les républiques baltes et les pays de l’Est, qui ne vont pas tarder à manifester massivement et à demander leur émancipation.

Gorbatchev, voulant à tout prix éviter l’implosion de l’Union Soviétique, refusera toute modification des frontières à l’intérieur des républiques.

Des intellectuels, avec à leur tête Levon Ter Petrossian (futur président de la République d’Arménie), vont former le « Comité Karabagh » et vont soutenir le vaste mouvement déclenché aussi bien au Karabagh qu’en Arménie. Des personnalités comme le Prix Nobel de la paix André Sakharov vont soutenir le mouvement.

Pogrom de Soumgaït

Les Azéris vont réagir brutalement à la demande de détachement du Haut-Karabagh. Des affrontements sporadiques auront lieu de part et d’autre. Mais à Soumgaït, ce sera un véritable pogrom. Du 27 au 29 février 1988, une chasse aux Arméniens de la ville (non loin de Bakou) va se déclencher, faisant de nombreux morts et blessés. La tuerie s’arrêtera grâce à l’intervention de l’armée soviétique qui rétablira l’ordre. Des tueries auront lieu également dans d’autres grandes villes d’Azerbaïdjan, comme à Gandja et Bakou. Le grand mouvement d’échange de populations va commencer pour les 200.000 Azéris d’Arménie et des 500.000 Arméniens d’Azerbaïdjan. Mais à Bakou, les 200.000 Arméniens de la ville sont encore présents, pour la plupart.

Tremblement de terre du 7 décembre 1988

L’Arménie va connaître, en pleine crise du Karabagh, le 7 décembre 1988, l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de son histoire. Il fera plus de 25.000 victimes (chiffre officiel mais contesté car il serait bien en dessous de la réalité) dans le nord-est du pays. La ville de Spitak, où se situait l’épicentre, fut complètement rasée. Quant à Gumri, deuxième ville du pays (300.000 habitants avant le sinistre), elle fut détruite à 80%. Les destructions de Gumri on dévoilé, en même temps, la médiocrité des constructions de l’époque soviétique, car de nombreuses constructions très anciennes ont résisté au séisme.

Pour la première fois de son histoire, l’URSS va ouvrir ses portes à l’aide internationale (les secouristes français vont pouvoir sortir des survivants des décombres). Mais les autorités soviétiques vont profiter du chaos pour arrêter les membres du Comité Karabagh.

Pogrom de Bakou

En janvier 1989, le gouvernement central soviétique prend temporairement le Haut-Karabagh sous son autorité, ce qui arrange les Arméniens. Malgré cela, les accrochages entre groupes armés arméniens et azéris sont de plus en plus fréquents.

Le 13 janvier 1990 se déclenche le pogrom de Bakou, avec le même scénario qu’à Soumgaït : on chasse et on tue les Arméniens. Gorbatchev décrète l’état d’urgence et à envoie les troupes spéciales pour arrêter les massacres. Les relations vont aussi se détériorer entre Russes et Azéris, suite aux affrontements entre forces de l’ordre et les groupes armés qui feront plus de cent victimes parmi les Azéris. Les Arméniens vont émigrer en Arménie et en Russie. De nombreux Russes de Bakou vont suivre les Arméniens dans leur fuite.

Gorbatchev et Moutalibov, leader de l’Azerbaïdjan, s’entendent finalement pour envoyer des troupes et chasser les Arméniens de la région de Chahoumian (au nord du Karabagh). Les réfugiés emprunteront l’étroit couloir de Latchin (séparant l’Arménie du Haut-Karabagh) pour rejoindre l’Arménie.

La prise du pouvoir par Levon Ter Petrossian

Depuis les affrontements au Karabagh, les brigades armées font la loi en Arménie. À Erevan, l’ordre est inexistant, les miliciens (policiers) se terrent chez eux, de peur de se faire tuer pour qu’on vole leur arme. Les voitures de particuliers et d’entreprises sont confisquées par des barbus armés. Des logements vacants sont occupés.

Entre-temps, les membres du Comité Karabagh sont libérés suite aux pressions internationales. Jacques Chirac intervient personnellement pour faire sortir de prison Levon Ter Petrossian.

Mais l’armée rouge est aux portes d’Erevan et les hélicoptères survolent la ville, en attendant les ordres du Kremlin pour intervenir. L’arrivée de Levon Ter Petrossian à la présidence du Parlement, le 4 août 1990, va nettement améliorer la situation. La foule, restée silencieuse depuis quelque temps, sort dans la rue, ce soir du 4 août, et fait la fête jusque tard dans la nuit. Des drapeaux tricolores, rouge-bleu-orange de l’Arménie indépendante (1918 - 1920), flottent un peu partout. C’est un véritable vent d’indépendance qui souffle sur l’Arménie. Ter Petrossian, qui maîtrise dorénavant le pouvoir en Arménie, promet à Gorbatchev de rétablir l’ordre et évite de justesse l’intervention programmée de l’armée soviétique. Le nouveau leader arménien va progressivement faire régner l’ordre et la sécurité. Il va dissoudre, par la même occasion, les brigades armées en les intégrant astucieusement dans l’armée régulière. La plupart des biens (voitures, logements, etc.) confisqués par ces brigades seront rendus à leurs propriétaires. Désormais, les communistes n’ont plus le pouvoir, ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan ; néanmoins, Gorbatchev reconnaît les nouveaux dirigeants des deux républiques.

La guerre

On s’arme de part et d’autre et les affrontements au Karabagh ressemblent de plus en plus à une véritable guerre. Les Arméniens n’arrivent pas à contenir les forces d’un adversaire beaucoup mieux équipé en armements lourds et qui avance imperturbablement. Les villes du Karabagh, notamment la capitale Stepanakert, sont bombardées systématiquement et les réfugiés continuent d’affluer vers l’Arménie, officiellement non impliquée dans le conflit. Mais Ter Petrossian s’investit de plus en plus au côté des forces du Karabagh et envoie de nombreux volontaires. Parmi ces derniers, quelques uns viennent de la diaspora, comme Monte Melkonian, Arméno-Américain, ancien activiste révolutionnaire des années 70, qui va devenir l’un des chefs mythiques de cette guerre.

De leur côté, les forces azéris sont épaulées par des brigades de volontaires tchétchènes et afghanes.

Fin de l’Union soviétique

En août 1991, profitant de l’absence de Gorbatchev qui est en vacances, des anciens cadres conservateurs du parti communiste prennent le pouvoir au Kremlin. Mais le putsch fera long feu car, après quelques affrontements sporadiques dans la capitale, il sera balayé par l’homme fort de l’époque, le premier ministre russe Boris Eltsine (1931-2007), qui va bientôt prendre la place de Gorbatchev. Le nouveau maître du Kremlin va, par la suite, liquider le parti communiste et dissoudre l’Union Soviétique.

L’Azerbaïdjan proclame son indépendance dès le 30 août 1991, l’Arménie la proclame le 21 septembre et le Haut-Karabagh, le 10 décembre de la même année.

L’Arménie va hériter, comme les autres républiques, de sa quote-part d’armement soviétique, qui sera considérable. Boris Eltsine, contrairement à Gorbatchev, prend une position plutôt en faveur des Arméniens. Dorénavant chacun, des deux côtés, est doté d’armement lourd et certaines batailles de chars, aux dires des médias, vont rappeler les affrontements de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces arméniennes vont progressivement retourner la situation à leur avantage. La première grande victoire spectaculaire est la prise de Chouchi*, le 9 mai 1992. La ville de Chouchi était une véritable forteresse située sur la colline, d’où les Azéris bombardaient systématiquement la capitale, Stepanakert, située en contrebas.

* Chouchi, qui était un centre culturel important, était majoritairement peuplée par les Arméniens avant 1920. Après les massacres, par les forces turco-azéris, la ville sera désormais peuplée majoritairement par les Azéris.

D’autres victoires vont suivre, comme la prise de Kelbadjar (Karvatjar), le 3 avril 1993. Ainsi, les territoires situés à l’est et au sud du Karabagh passeront aux mains des forces arméniennes. Monte Melkonian meurt au combat le 12 juin 1993, il deviendra un héros légendaire. La Turquie va mettre en garde l’Arménie qui est prête à investir le Nakhitchevan*. La Russie déconseille également de reprendre cette région. En Azerbaïdjan, la défaite va créer une grave crise politique qui va voir se succéder plusieurs présidents.

Après six années de conflit qui ont fait des dizaines de milliers de victimes des deux côtés, un cessez-le feu est instauré, le 12 mai 1994. Une situation de « ni guerre ni paix » va s’instaurer et durer pour un temps indéfini. Quant à la Turquie, elle maintient toujours sur l’Arménie le blocus qu’elle avait instauré dès le début de la guerre.

* La région du Nakhitchevan faisait partie de la première République d’Arménie (1918 à 1920). Après l’invasion turque de 1920, la Turquie obtint, d’après le traité de Moscou de 1921, le statut de garant sur cette région qui fut annexée à l’Azerbaïdjan.

Groupe de Minsk

En 1992, en pleine guerre du Karabagh, l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) va créer le Groupe de Minsk, afin d’inciter la recherche d’une solution pacifique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le Groupe de Minsk est présidé par les Etats-Unis, la France et la Russie. Il y a aussi les pays membres : l’Allemagne, La Biélorussie, La Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Turquie, et aussi l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Récemment, le 17 juillet 2010, les Ministres des Affaires étrangères des pays coprésidents du Groupe de Minsk se sont réunis à Almaty (Alma-Ata) avec leur collègue arménien et azéri. À l’issue de cette réunion, les représentants des pays coprésidents du Groupe de Minsk ont rappelé la déclaration commune du 1er décembre 2009 à la réunion ministérielle de l’OSCE à Athènes et leur engagement à rechercher un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh, basé sur les principes contenus dans l’Acte final d’Helsinki, en particulier ceux liés au non recours à la menace ou à l’emploi de la force, à l’intégrité territoriale des États (favorable aux Azéris), et à l’égalité des droits et à l’autodétermination des peuples (favorable aux Arméniens). Le chef de la diplomatie arménienne, Édouard Nalbandian, présent à cette réunion, a estimé important le fait que les Ministres des Affaires étrangères des pays médiateurs soulignent explicitement, dans leur déclaration conjointe, qu’il ne faut pas privilégier un principe par rapport aux autres et se baser sur lui seul.

Dernier élément important lié au problème du Haut-Karabagh : le 22 juillet 2010, la Cour internationale de justice de la Haye a estimé que la déclaration d’indépendance du Kosovo vis-à-vis de la Serbie ne violait pas le droit international. Ce qui est un pas important vers la reconnaissance internationale de ce pays autoproclamé en 2008. Par voie de conséquence, le Haut-Karabagh, qui se trouve dans le même contexte que le Kosovo, pourrait espérer à terme les mêmes dispositions.

Néanmoins, dix huit ans après sa création, le Groupe de Minsk n’a toujours pas trouvé de solution au problème, et la paix n’est toujours pas signée.