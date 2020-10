Poursuite des combats au Karabakh, les indépendantistes sous le feu

Stepanakert (Azerbaïdjan), 3 oct 2020 (AFP) - Les combats entre Arméniens

et Azerbaïdjanais se poursuivaient samedi sur le front du Nagorny Karabakh en

dépit des appels internationaux à un cessez-le-feu, les autorités du

territoire indépendandiste prévenant que la « dernière bataille » pour la région a

commencé.

Touchée à plusieurs reprises vendredi par des bombardements azerbaïdjanais,

Stapanakert, la capitale du Karabakh, a vécu une nuit plus calme mais les

affrontements ont été violents sur la ligne de front, selon les autorités

arméniennes et indépendantiste.

Si aucun camp n’a pris un avantage décisif sur l’autre au sixième jour des

affrontements, la pression paraissait de plus en plus forte sur le Nagorny

Karabakh, dont plusieurs villes et villages ont été touchés ces derniers jours.

Des tirs d’artillerie lourde, une première, ont endommagé vendredi

plusieurs bâtiments de Stepanakert. "Je suis sorti de chez moi et 5 ou 10

minutes plus tard, boum, une explosion. Heureusement, il n’y avait personne à

la maison", raconte à l’AFP Nelson Adamian, 65 ans, dans une ville dont les

habitants s’affairaient samedi à nettoyer les débris.

Des tirs ont de nouveau été entendus dans la matinée, selon un

correspondant de l’AFP.

Le Nagorny Karabakh, en majorité peuplé d’Arméniens, a fait sécession de

l’Azerbaïdjan, entraînant une guerre au début des années 1990 qui avait fait

30.000 morts. Le front est quasi-gelé depuis malgré des heurts réguliers,

aucun traité de paix n’ayant jamais été signé.

- « Résistance héroïque » -

"L’ennemi a déployé des troupes renforcées. Nos soldats font preuve d’une

résistance héroïque", a déclaré sur Facebook le porte-parole de l’armée

arménienne Artsroun Hovhannisian, assurant que "des combats féroces

persistent".

Même tonalité inquiète chez le président du Nagorny Karabakh, Arayik

Haroutiounian, qui a déclaré aux journalistes que "la nation et la mère patrie

sont en danger« et annoncé son intention d’aller sur le front. »Le temps est venu pour toute la nation de devenir une armée puissante.

C’est notre dernière bataille, que nous allons assurément gagner", a-t-il

ajouté.

A l’inverse, l’armée azerbaïdjanais a de nouveau revendiqué dans un

communiqué la prise de positions indépendantistes et avoir "nettoyé le territoire

des troupes ennemies".

Depuis le début des hostilités dimanche, seuls des bilans partiels sont

communiqués, faisant état au total de 191 morts : 158 soldats du Karabakh, 14

civils arméniens, et 19 civils azerbaïdjanais, Bakou ne communiquant pas ses

pertes.

Chaque camp revendique en revanche des succès démentis par l’autre et fait

état de centaines de soldats ennemis tués chaque jour. Les Arméniens assurent

ainsi que plus de 3.000 soldats azerbaïdjanais ont péri depuis dimanche, date

de reprise des hostilités, Bakou disant avoir tué 2.300 militaires arméniens.

- Puissances étrangères « préoccupées » -

Les deux camps ont largement ignoré les multiples appels de la communauté

internationale à faire taire les armes, tel celui vendredi du secrétaire

général de l’ONU, Antonio Guterres, réclamant "une fin immédiate des

hostilités".

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé pour la première fois sa

« profonde préoccupation » quant à la présence supposée de combattants pro-Turcs

envoyés de Moyen-Orient par Ankara, soutien indéfectible de Bakou.

Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères de l’Iran voisin

des deux pays en guerre, s’est lui aussi dit « préoccupé » lors d’un entretien

avec son homologue Sergueï Lavrov, selon un communiqué de Moscou.

Le président français Emmanuel Macron avait affirmé précédemment que 300

combattants « jihadistes » ont quitté la Syrie pour rejoindre l’Azerbaïdjan en

passant par la Turquie, une « ligne rouge » selon lui.

La Russie avait fait état d’informations similaires, sans accuser

directement Ankara avec qui elle a une relation compliquée mais pragmatique.

Malgré les dénégations de Bakou, Ankara restant muet sur la question,

l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a dénombré la mort sur le

front au Karabakh d’au moins 28 combattants pro-Ankara depuis le début des

hostilités.